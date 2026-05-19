Как трябва да изглежда Бюджет 2027

Край на автоматичното увеличение на заплатите в държавата. Правителството подготвя промяна, която може да засегне хиляди хора в публичния сектор – от администрацията и университетите до МВР, армията и съдебната система. Идеята е проста: заплатите вече да не растат автоматично с инфлацията или със средната работна заплата.

Но зад този на пръв поглед технически дебат стои много по-голям въпрос - има ли държавата пари да поддържа все по-скъп публичен сектор?

В последните години разходите за заплати растяха почти по инерция. Формули в законите гарантираха ежегодни увеличения, независимо от икономическата ситуация, дефицита или състоянието на бюджета. Днес обаче финансовото министерство предупреждава – системата вече натоварва прекалено държавните финанси.

Темата вече предизвиква напрежение. Синдикатите предупреждават за протести. Част от икономистите говорят за закъсняла мярка. А опозицията обвинява управляващите, че подготвят скрито орязване на доходи.

