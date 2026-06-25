Терзиев ще съди Станислав Анастасов за 20 хил. евро, той пита как ще си плати тока

Кметът на Столична община Васил Терзиев предприе действия в защита на обществения стандарт и институционалния авторитет, като заведе дело за вреди от обидни и клеветнически твърдения, срещу народния представител от ДПС Станислав Анастасов. В исковата молба, подадена до Софийския градски съд, е поискано и налагане запор върху банковите сметки на ответника до размера на претендираната сума от 20 000 евро, съобщиха от Столична община.

Повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя абсурдни и тежки обвинения, наричайки кмета на столицата "основен спонсор на педофилска секта", "набеден за кмет" и "дегенерат". Тези неверни твърдения бяха тиражирани в медийното пространство, достигайки до стотици хиляди читатели.

В своята позиция Васил Терзиев заявява категорично, че докато критиката е полезна за всеки политик, съзнателното разпространение на лъжи е червена линия, която не може да бъде пресичана:

"Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален", посочва кметът.

Ето какво гласи пълната позиция на Терзиев:

Критиката е част от работата на всеки, който е избрал да носи обществена отговорност. Понякога е остра, понякога несправедлива, понякога дори обидна. Това не само е неизбежно – понякога е и полезно. Добрата критика те кара да се замислиш, да чуеш различната гледна точка и да станеш по-добър в работата си.

Затова през годините съм избирал да подминавам с лека ръка личните нападки и обидите по мой адрес. Не защото са приятни, а защото смятам, че човек в публична роля трябва да има достатъчно широки рамене, за да ги понесе.

Но има граница.

Предприех съдебни действия срещу народния представител Станислав Анастасов заради публично разпространени клеветнически твърдения по мой адрес. Не защото смятам, че политиците трябва да бъдат защитени от критика, а защото вярвам, че има граници, които публичният разговор не бива да преминава.

Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт.

Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален.

Всеки път, когато подобно поведение остане без последствия, ние свикваме с мисълта, че фактите нямат значение, че истината е въпрос на удобство и че публичният разговор може спокойно да бъде заменен с внушения, етикети и лъжи.

Това не вреди най-много на хората, срещу които са отправени подобни атаки. Вреди на обществото. Защото разрушава доверието – между хората, към институциите и към самата демокрация.

Кои са големите проблеми и приоритети за Терзиев в столицата?

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Още по-тревожно е, когато това идва от хора, получили доверието на гражданите да ги представляват в Народното събрание. Вместо да дават пример за отговорност в публичния разговор, те започват да нормализират езика на омразата, необоснованите обвинения и клеветата.

Затова избрах да потърся защита по съдебен ред. Не защото не мога да понеса поредната обида. А защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия. Нека съдът се произнесе. Така работи правовата държава.

Ще има и още.

А всичко, което съдът присъди, ще даря за благотворителност.

Правни параметри на иска:

Исковата молба се базира на чл. 45 – чл. 52 от Закона за задълженията и договорите. В нея се подчертава, че:

Г-н Терзиев никога не е имал общо с описаните "секти", нито е предприемал действия за "заграбване" на държавни имоти.

Използваните квалификации имат за цел да внушат морална и институционална нелегитимност.

Съдът вече е допуснал налагането на запор, което самият ответник потвърди публично, оплаквайки се от блокирани банкови сметки.

Анастасов заяви, че няма толкова пари, пита как ще си плати сметките

Съдът е запорирал сметките на депутата от ДПС Станислав Анастасов заради дело, което столичният кмет Васил Терзиев е завел срещу него. Става въпрос за 20 хил. евро. Депутатът твърди, че няма толкова пари и пита как ще си плаща сметките.

"Мултимилионерът Васко Петроханеца току-що блокира всичките ми сметки и кредитни карти, налагайки ми запор за 20 000 (да, двадесет хиляди) евро. Понеже аз, както повечето нормални българи, толкова пари нямам (имам една спестена заплата и кредити в десетки пъти повече), роденият със златна лъжица в устата Васко ми е блокирал абсолютно всичко. Т.е. от утре няма да мога да си плащам сметките за ток и вода, телефоните на мен и децата ми, както и всякакви други разходи за мен, съпругата ми и трите ни деца", пише Анастасов.