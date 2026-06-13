IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 79

Васил Терзиев: София е дом за всички ни и в това е нейната сила

В един град всичко е свързано и всички сме свързани

13.06.2026 | 20:20 ч. Обновена: 13.06.2026 | 20:20 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

София е дом за всички ни и в това е нейната сила. Градът ни е изпълнен с различни събития този уикенд. Където и да сте избрали да отидете - на азиатският фестивал, на Прайда, на Похода за семейството, правите този избор, за да сте сред свои. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод провеждащите се в центъра на столицата "София Прайд" и "Шествие на семейството".

"Истината е, че независимо дали разбираме или харесваме избора на другия, никой няма да изчезне. И вместо да отричаме инакомислещите, можем да положим усилия да ги разберем. Ако не можем да ги разберем - поне да изберем да не ги мразим. В един град всичко е свързано и всички сме свързани. Нашата отговорност е да работим за София, в която има място за децата ни такива, каквито са - с техните идеи, нужди и мечти - да бъдат сред свои", написа още Терзиев.

 

Свързани статии
Полицейски екипи охраняват двете шествия, които няма да се срещнат.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Васил Терзиев София София Прайд Шествие на семейството
Новини
Виж всички новини
София
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem