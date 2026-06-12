Васил Терзиев: "Топлофикация" има над 1 мрлд. евро задължения, трябват решения

За да спрат авариите и шоковите сметки, трябва независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ и одит на "Топлофикация София", смята кметът на столицата Васил Терзиев. Коментарът му е във връзка с решението на Столичния общински съвет да утвърди бизнес плана на дружеството, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Според кмета дружеството има над 1 милиард евро задължения, което налага вземането на важни решения. Той обяви, че ще внесе отново доклада си за извършване на одит.

"Знам, че темата за независими анализи, доклади и преструктуриране може да звучи абстрактно. От нея обаче зависи нещо съвсем конкретно и практическо – да спрат авариите, шокиращите и непредвидими сметки и седмиците без топла вода в сърцето на европейска столица", аргументира се кметът.

Според него е нужно в оценката да се включат международни експерти.

Привличането на инвестиции изисква доверие.

Нито държавата, нито водещи финансови институции като Международната финансираща корпорация (IFC) ще се ангажират с преструктуриране на дълга без подробен одит, коментира Терзиев. Този анализ е задължителното условие, за да привлечем нужните между 1,5 и 2 милиарда евро за изграждане на нови когенерационни мощности. Неговата цел е да се гарантира сигурна услуга на предвидима цена.

Васил Терзиев призова общинските съветници да подкрепят доклада му.

Столичният общински съвет (СОС) прие три доклада, с които стартира процедура за избор на нови членове на Съвета на директорите на търговските общински дружества.