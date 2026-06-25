Найденов сезира ВСС заради реабилитация на осъждан педофил, гард в училище

Министърът на правосъдието Николай Найденов сезира Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС във връзка с медийни публикации за случай, предизвикал широк обществен отзвук и поставящ въпроси относно защитата на децата и доверието в съдебната система.

Повод за действията е информация, публикувана в разследване на вестник "24 часа", според която лице, многократно осъждано за престъпления против половата неприкосновеност на малолетни, е получило съдебна реабилитация. След това то е било назначено на длъжност, свързана с охрана на деца в училище, а впоследствие е задържано по ново разследване за престъпления срещу деца.

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В писмата си до двете институции министър Найденов посочва, че случаят поставя сериозни въпроси относно прилагането на института на съдебната реабилитация спрямо лица, осъждани за тежки престъпления срещу деца.

"Когато се касае за педофилия и тежък профил на системен рецидивист, преценката за добро поведение не може да се основава единствено на формални писмени характеристики, липса на неприключени наказателни производства или изтичане на изпитателен срок. Тя следва да бъде подложена на изключително прецизен, всеобхватен и задълбочен съдебен анализ", заявява министърът.

В сигнала до Инспектората към ВСС министърът настоява за извънредна и цялостна проверка на делото за съдебна реабилитация, разгледано от Софийския градски съд. Проверката следва да установи:

спазен ли е принципът за случайно разпределение на делото;

изпълнени ли са всички процесуални правила при събирането на доказателства, включително изискването на справки за предходните осъждания на лицето;

изискано и отчетено ли е становището на прокуратурата и проведено ли е задължителното открито съдебно заседание с обсъждане на реалната поправяемост на извършителя;

налице ли са процесуални пропуски или действия, които могат да накърнят престижа на съдебната власт и да застрашат сигурността на гражданите.

В писмо до Висшия съдебен съвет министър Найденов е поискал и подробна информация от Софийския градски съд относно мотивите за постановената реабилитация. Сред поставените въпроси са:

какви конкретни правни и фактически основания е приел съдебният състав, за да счете, че са изпълнени условията по чл. 87 от Наказателния кодекс;

изследвани ли са актуални психологически и психиатрични експертизи, които да доказват липсата на риск от рецидив предвид установеното в миналото личностно разстройство на лицето;

отчетени ли са спецификата на извършените престъпления и данните, че лицето е използвало общественополезни дейности, включително чрез БЧК, за да осъществява контакт с малолетни жертви.

Министърът подчертава, че обществото очаква от институциите не формално прилагане на закона, а висока степен на отговорност и прецизност при вземането на решения, които засягат сигурността на гражданите, особено на децата.

"Допускането на съдебна реабилитация при липса на категорични данни за поправянето на извършителя може да създаде риск за живота, здравето и неприкосновеността на най-уязвимата част от обществото – децата. Обществото очаква от правораздавателните органи не формализъм, а безкомпромисна прецизност при прилагането на институти, които заличават последиците от извършени тежки престъпления", посочва още министърът.

Министерството на правосъдието заявява, че ще следи развитието на случая и очаква резултатите от поисканите проверки.

Припомняме, че 42-годишният Мартин Карамихайлов отново е в ареста, защото пращал голите си снимки на малко момче. Той има 3 ефективни присъди за блудства с малолетни, но въпреки това е започнал работа в охранителната фирма “Сектор С”, защото бил реабилитиран. Пратили го да пази 81 СУ “Виктор Юго” в жк “Младост”, с което имали договор. Точно там учи поредната жертва на Карамихайлов.