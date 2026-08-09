Интензивен трафик на “Капитан Андреево” и “Калотина”

Трафикът на входа и изхода на страната ни за леки автомобили при ГКПП “Капитан Андреево” на границата с Турция и “Калотина” на границата със Сърбия е интензивен. Информацията е към 18 часа, съобщава БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и Гърция, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония.

През граничните преходи “Рудозем“, “Златоград“, “Маказа“ и “Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през “Кулата“, “Илинден“ и “Капитан Петко войвода“ - леки коли, автобуси и товарни автомобили.