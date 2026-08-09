Леки катастрофи и задръствания на “Тракия”

Километрично задръстване се е образувало на автомагистрала “Тракия”, по-специално в участъка между Нова Загора и Стара Загора.

Причината за трафика е поредица от леки пътнотранспортни произшествия и няколко аварирали автомобила, които не са издържали на високите летни температури, предава БГНЕС.

По първоначалната информация няма данни за тежко пострадали хора при инцидентите. Става въпрос за няколко верижни сблъсъка с материални щети, възникнали най-вероятно заради неспазване на дистанция, рязко спиране и намалено внимание вследствие на умората и горещините.

Ситуацията в натоварения участък допълнително се усложнява от превозни средства, чиито охладителни системи са прегрели. Авариралите в жегата коли са отбили в аварийната лента, но присъствието им забавя трафика и създава предпоставки за нови инциденти, тъй като част от водачите се опитват да ги заобикалят.

Движението в района се осъществява изключително бавно. Шофьори, пътуващи по трасето, съобщават за образували се "тапи" и колони от автомобили, които се придвижват със скорост от едва няколко километра в час.

На място са изпратени екипи на “Пътна полиция“, които регулират трафика, обезопасяват местопроизшествията и подпомагат изтеглянето на повредените коли.