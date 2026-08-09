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Овладян е пожарът към местност Петрова нива в Странджа

Сигналът е подаден от туристи

09.08.2026 | 19:12 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Пожарът, който възникна в района на историческата местност Петрова нива край Малко Търново, към момента е овладян. Затова информира кметът на община Малко Търново Илиян Янчев в социалната мрежа Фейсбук. 

Сигналът за пожара е подаден от туристи, преминаващи по маршрута на "Българското Камино". Те забелязали огъня и незабавно подали сигнал, което е помогнало пожарът да бъде овладян навреме, посочва той.

В гасенето на огъня са участвали служители на Държавното горско стопанство в Звездец, Районното полицейско управление в Малко Търново и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Малко Търново.

Янчев призовава гражданите към повишено внимание заради горещото и сухо време и високия риск от възникване на пожари на открито. Той апелира да не се пали огън на открито и да не се изхвърлят незагасени фасове, както и да не се предприемат действия, които могат да предизвикат пожар.

Пожарът е възникнал дни преди традиционния национален възпоменателен събор в историческата местност Петрова нива, който тази година ще се проведе на 22 август по повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание.
Подготовката за събора продължава, като в местността се извършват редица ремонтни и обновителни дейности. / БТА

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