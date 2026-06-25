СОС реши: Парк "Заимов" запазва името си

Столичният общински съвет (СОС) реши паркът "Заимов" да запази името си, след като областният управител на София върна на 11 юни за ново разглеждане доклада, с който се възстановява името на парка "Оборище", който преди това - в края на май, беше преименуван така от предишното му име - парк "Ген. Владимир Заимов".

От общо гласували 28 общински съветници "за" парка да запази името си "Заимов" гласуваха "БСП за България", "Възраждане", независими общински съветници, "Има такъв народ". За преименуването на парка на "Оборище" своята подкрепа дадоха "Продължаваме промяната - Демократична България" и "Синя София".

На 28 май СОС преименува парка "Заимов" на "Оборище". Вносители на доклада бяха общинските съветници Иван Сотиров, Веселин Калановски, Антон Койчев и Грети Стефанова.

В мотивите си вносителите посочваха, че предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество е целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка - "Оборище". След това областният управител на София Йовелина Тихова върна доклада с мотивите, че е допуснато нарушение на процедурата, описана в Наредба на СОС за именуване и преименуване на общински обекти, според която общински обекти и обекти с общинско значение се преименуват, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост, или при установяване на съществуващи еднакви или дублетни наименования на улици, булеварди или площади, както и обекти с цифрова номерация, припомня БТА.