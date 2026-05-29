Паркът "Заимов" е вече "Оборище", генералът бил съветски шпионин

Паркът "Заимов" в София се преименува на "Оборище", реши късно вчера Столичният общински съвет.

Вносители на доклада са общинските съветници Иван Сотиров, Веселин Калановски, Антон Койчев и Грети Стефанова.

В мотивите си вносителите посочват, че генерал Владимир Заимов, роден на 8 декември 1888 г., син на българския революционер Стоян Заимов и участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война,

през 1939 г. се поставя в услуга на съветското разузнаване,

съобщава БТА. Работи под псевдонима "Азорский". На 22 март 1942 г. е арестуван.

Обвинен е в създаване на разузнавателна група в полза на съветското разузнаване, която предава военна информация за България и други страни на съветското разузнаване. Осъден е на смърт чрез разстрел и присъдата е изпълнена в деня на произнасянето ѝ. През май 1945 г. смъртната присъда е отменена от състав на Софийския военнополеви съд.

Генерал Заимов е два пъти носител на българския орден "За храброст" и на съветските ордени "Червено знаме" и "Ленин". През 1972 г. посмъртно е удостоен със званието "Герой на Съветския съюз". След 9 септември 1944 г. материалите от делото са изпратени в Съветския съюз, откъдето се връщат в края на 60-те години на XX век.

Предвид нееднозначното възприемане на ролята и

мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество,

като общински съветници в СОС, смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно - парк "Оборище", пишат вносителите в своя доклад.

Това съобщи един от вносителите на одобреното днес в СО предложение - общинският съветник от "Синя София" Иван Сотиров. Така паркът си връща името, което носеше в периода 1998-2007 г.

"Днес една дълга битка за защита на националното ни достойнство и историческата справедливост се увенча с успех. Столичният общински съвет прие решение, с което възстановихме името на парк "Оборище", който през 2007 година беше именуван на името на осъдения и екзекутиран за шпионаж в полза на Съветския съюз ген. Владимир Заимов", написа общинският съветник от "Синя София" и вносител Иван Сотиров.

Той определи като "позорно", че са се намерили общински съветници, основно от БСП и "Възраждане", "които точно в годината, в която честваме 150 годишнината от Априлското въстание застанаха срещу решението парка да носи името на Оборищенското събрание, известно още като първото българско народно събрание".

"Да защитаваш позицията, че паркът трябва

да носи името на платен чужд шпионин и герой на Съветския съюз,

а не на събранието, на което са взети исторически решения за организацията на Априлското въстание, е срамна демонстрация на национален нихилизъм и чуждопоклонничество", добави общинарят.

Решението на Столичния общински съвет беше прието днес с 25 гласа "За", 14 гласа "Против" и 8 "Въздържали се". 14 общински съветника бяха в залата, но не взеха участие в гласуването.