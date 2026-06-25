И второ момче от жестоката катастрофа в Горна Оряховица е изведено от Реанимация

Две деца, приети в спешната болница „Пирогов“ след катастрофа в Горна Оряховица преди седмица, вече са изведени от реанимация и настанени в „Детска травматология“. Това съобщиха от лечебното заведение.

Момчетата – на 12 и на 15 г., бяха транспортирани до София с хеликоптер заради тежкото им състояние.

Момчето, което е на 12 г., вчера беше изведено от реанимация. По-голямото момче също вече е изведено от реанимация и настанено в „Детска травматология“.

Двете деца бяха с политравма и преминаха реанимационно и хирургично лечение.

Катастрофата с 15-годишен шофьор стана на 18 юни, като пострадаха пет деца. В 1:30 часа през нощта 15-годишно момче се забива с автомобил в стълб. Ранени са и шофьорът, и четирите деца, пътували в автомобила.

Други две деца остават под наблюдение в Отделението по неврохирургия във Велико Търново, а петото момче е било прегледано и впоследствие освободено.