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15-годишен зад волана се удари в стълб, пострадаха две 14-годишни и две 12-годишни

Инцидентът е станал около 1:30 часа в Горна Оряховица

18.06.2026 | 07:50 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пет непълнолетни момчета пострадаха при нощна катастрофа в Горна Оряховица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 1:30 часа. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб.

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Пострадали са водачът, две 14-годишни и две 12-годишни момчета, които са пътували в автомобила. От 15-годишния водач са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава, пише БТА.

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