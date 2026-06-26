Вадят на светло посредниците в онлайн залаганията, МФ очаква 100 млн. евро от данъци

Промени в Закона за хазарта предвиждат изсветляване на голяма част от оборотите и печалбите в хазартния бизнес. Те се предлагат в преходните разпоредби на проектобюджета за 2026 г. и ще влязат в сила от 1 август.

Предвижда се въвеждане на лицензионен режим и държавна такса за т.нар. афилиейт оператори - посредниците, които популяризират онлайн казина и сайтове за спортни залози и набират играчи за тях. Оказва се, че през тези посредници изтичат между 450 - 500 млн. лв. годишно като раздадени комисиони, които изобщо не се облагат.

Затова Министерството на финансите предлага да въведе лицензионен режим за афилиейт операторите и задължение хазартните фирми да работят само с лицензирани посредници.

Те ще бъдат обложени с двукомпонентна държавна такса - твърда годишна такса от 6 000 евро и променлива част в размер на 10% върху стойността на комисионното възнаграждение, което е обвързано с брой привлечени регистрирани потребители, депозити, залози или друг измерим резултат.

От новото облагане МФ очаква 100 млн. евро. платени данъци за тази година и 150 млн. евро за 2027 г.

"В хазарта сивият сектор е 40%, а това е икономическа дейност с огромни обороти - 66 млрд. лв. за 2025 г. Затова поставяме фокус върху изсветляването му", коментира пред Нова тв Людмила Петкова, зам.-министър на финансите.

Като мярка срещу нелегалните хазартни оператори в закона за хазарта ще бъде уредена възможност плащанията към тях да бъдат блокирани от банки и други платежни институции. Мобилните оператори и интернет доставчици ще може да блокират нелегални игрални сайтове, пише "Сега".

За целта черният списък на НАП за нерегистрираните хазартни оператори вече ще се актуализира всеки ден, а не веднъж месечно, както в момента. Специална наредба на МФ ще определи по какъв ред НАП ще предоставя на банките и другите платежни институции номерата на банкови сметки на лицата и фирмите от този списък. Шефът на НАП ще може да разпорежда блокирането на интернет страници, мобилни приложения, профили в социалните мрежи и стрийминг платформи на афилиейт оператори, които популяризират хазартни игри без действащ лиценз.