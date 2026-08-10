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Свидетел на взрива: Видя се жълт дим, замириса на барут

Всички хора работят в завода, каза Невена Паскова

10.08.2026 | 17:38 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Невена Паскова е свидетел на взрива, който стана днес около бях в завода “ЕМКО”. Пред БНТ тя разказва, че се е видял жълт облак.

"Видя се жълт облак, жълт дим, замириса на барут", това разказа Паскова, която живее близо до връх Бъзовец, което е на 10-15 км от завода в Белица.

"Днес преди обяд около 10.45 ч. се чу страшен тътен. Видя се жълт облак, жълт дим, замириса на барут. Терасата, на която стояхме, се разтресе цялата, стъклата се разтресоха”, разказва жената.

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Паскова добавя, че всички хора в района работят в завода.

"При нас всичко е нормално, местните хора се притесняват за близките си, понеже и в целия район тук всички хора работят в този завод", каза Паскова.

По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че на този етап няма данни за външна намеса. По време на взрива е изгорял склад за боеприпаси.

 

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Тагове:

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