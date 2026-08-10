РИОСВ установи източниците на неприятни миризми в русенски квартал

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе установи причините за неприятните миризми на развалени яйца, за които са сигнализирали жители на квартал “Чародейка-юг“ в града, съобщи експертът по “Връзки с обществеността“ в РИОСВ-Русе.

Експертите са извършили извънредна проверка в предприятие за производство на яйчен гранулат и меланж в района. При нея е установено, че складът за съхранение на яйчени черупки е с компрометирана конструкция. Комбинацията от високите температури през миналата седмица и съхранението на материала на открито е допринесла за появата на неприятните миризми.

Инспекторите са установили и силно замърсен амбалаж, съхраняван на открито извън сградата, който също е бил определен като източник на неприятни миризми.

На дружеството са дадени предписания яйчените черупки да бъдат преместени в хладилен склад и работната площадка да бъде почистена. Предписания с постоянен срок са издадени и за правилната експлоатация на пречиствателното съоръжение и съхранението на амбалажа. / БТА