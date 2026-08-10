Кметът на Трявна: Предприети са мерки за извеждане на хора

Кметът на община Трявна Денчо Минев заяви пред журналисти, че са предприети мерки за извеждане на хората от районите в близост до пожара, възникнал след взривовете в складова база “ЕМКО”.

“Всички кметски наместници в засегнатия район са активирани и са установени хората, които са с постоянен адрес там. Предприети са мерки те да бъдат изведени на безопасно място”, уточни Минев.

Кметът на Трявна добави, че някои от хората са отказали да напуснат, но със съдействието на кметските наместници те са били евакуирани.

В момента екипите на пожарната действат по план и локализират пожара, възникнал вследствие на инцидента в завода. Активирано е и доброволното формирование на Община Трявна, което оказва съдействие на пожарникарите след получени инструкции.

На терен са началникът на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ в Трявна и ръководители на пожарните екипи, които познават района и заедно с местни хора предприемат действия за локализиране на пожара, обясни Минев. Той посочи, че районът около обекта е слабо населен, което ограничава риска за голям брой хора. Всички жители в близост до пожара са предупредени и институциите следят постоянно развитието на ситуацията.

“Със съдействието на всички - на местната власт и на централните органи, на държавата, правим необходимото тези хора да бъдат в безопасност и ще продължаваме да го правим, докато опасността отмине“, каза кметът.

Минев добави, че теренът е труднодостъпен, което затруднява работата на екипите, но е създадена необходимата организация. Пожарът се наблюдава постоянно и към момента няма повод за безпокойство.

Качеството на въздуха

Относно качеството на въздуха кметът на Трявна съобщи, че пожарната е извършила измервания в Трявна и Плачковци, при които не са установени отклонения от нормите. Екип на РИОСВ-Велико Търново пътува към Плачковци, където са били получени сигнали от местни жители.

По думите на кмета не са установени токсични материали, които да представляват опасност за населението. Той призова хората да запазят спокойствие, като увери, че институциите са на място и са предприети необходимите мерки.

Към момента няма данни за хора, потърсили медицинска помощ във връзка с инцидента. Местната болница и Спешна помощ са информирани и са в готовност да окажат помощ при необходимост, заяви той.