Майката на 17-годишното загинало момче: Шофьорът седеше отстрани с кръв по ръцете

България загуби още две деца при ужасяващ пътен инцидент. Лек автомобил помете мотопед край Мездра.

Жертвите са ученици - 17-годишният Иван и 16-годишната Йоана. Инцидентът стана в късния следобед. Младежите пътуват от Враца към Мездра.

Майката на починалото момче Мария Цолова разказва пред bTV, че заради ремонта на пътя между Враца и Мездра Иван минава с мотопеда през Боденец.

„Казах на брат му няколко пъти да провери локацията, защото телефоните им имат тази функция. Той ми каза, че локацията показва, че Иван е на Боденец. Времето минаваше. В момента, в който го попитах втори път за локацията, чух сирените. Казах си, че не е добре. Видях и патрулката. Вече знаех какво се е случило. Отидох веднага“, каза майката.

„Имам опасение, че случаят ще се потули. Все още никой не се е свързал с нас. Искам младежът, управлявал автомобила, да понесе отговорността си“, добави тя. „Шофьорът беше седнал отстрани. Имаше кръв по ръцете. Беше в шок. Каза ми, че е взел рязко завоя“, обясни Мария.

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„Аз мотопедът съм го купил август месец миналата година. Иван го караше, след като взе правоспособност. Той беше толкова отговорен“, допълва дядото на Иван Васил Цолов.

„Както разбрах от полицията, Иван и Йоана са били с каски. Иван е имал книжка. Какво се е случило – на един прав участък едно дете отне живота на други две деца. Социалните мрежи почерняха. Много хора искаха да направим протест. Протест срещу кого? Срещу нас като родители? Протест срещу нас като учители? Иван беше дете, което извървя труден, но успешен път. Искам да призова министърът на вътрешните работи и министърът на образованието да седнат на кръгла маса с експертите и да се вземат мерки. Не можем да си позволим без война да губим деца. Няма да забравя как ми казаха новината“, подчерта Мирослав Павлов, директор на професионалната гимназия „Весил Левски“ в Мездра.

Шофьорът на автомобила е имал 5 месеца стаж. Той е 21-годишен. Тестван е за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Взета му е и кръвна проба.