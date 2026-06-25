BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 127

Лека кола помете двама младежи със скутер край Мездра

Загиналите са на момиче на 16 и момче на 17 години

25.06.2026 | 20:38 ч. Обновена: 25.06.2026 | 20:51 ч. 35
БГНЕС

БГНЕС

Момче на 17 години и момиче на 16 са загинали в тежка катастрофа край Враца, съобщава БГНЕС.

Младежите са починали, след като скутерът, на който са се возили, е бил ударен от автомобил близо до входа на Мездра откъм село Боденец.  Инцидентът е станал този следобед.

Свързани статии

По първоначална информация лек автомобил БМВ е навлязъл с висока скорост в насрещното платно на завой и е ударил скутера с тийнейджърите. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво, на 4 метра височина.

Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

тежка катастрофа Мездра лек автомобил скутер загинали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem