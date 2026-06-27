Камион помете три коли на пътя Кюстендил - Дупница

Тежка катастрофа е станала на пътя Кюстендил - Дупница, в отсечката между селата Невестино и Ямен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

По първоначална информация в пътнотранспортното произшествие са участвали товарен автомобил и три леки коли. При сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по всички превозни средства, но за щастие няма пострадали хора.

Органите на реда продължават да изясняват точните причини за възникването на верижния сблъсък. По първоначална информация вината за катастрофата е на водача на товарния автомобил, който е сръбски гражданин.

Шофьорите на всички превозни средства са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като техническите средства са отчели отрицателни резултати.