Редом до Левски: Магнити с лика на Тодор Живков се продават за 1 евро във Враца

На провеждащия се тази събота и неделя фолклорен събор над Враца местни търговци и производители са подредили стоката си на традиционните за тези народни сбирки пазари. От пушен пипер до домашно приготвено ябълково сладко, та през везани дантели и кукли от прежда - врачанските занаятчии показват хващащи окото продукти, а някои дори творби, предаде БГНЕС.
На сергията с грънци и изписани дървени точилки, дъски за рязане, има и любимите на мнозина магнити за хладилник. Този забавен пазител на ежедневието, който блести с цветове и форми и тихо напомня за пътувания, хора и моменти, които домът превръща в история на таблото над входа на Леденика е посветен на българското, на българщината и на Врачанския край.
На първия ред са наредени магнити с най-важните - с Левски, с Ботев. А отдолу - Тодор Живков, генералният секретар на БКП, управлявал еднолично България в продължение на 33 години, маха от магнита, поставен пред трибагреника. Цената е 1 евро.
Тодор Живков умира на 5 август 1998 година, без да бъде осъден за престъпленията, които са извършени по времето на неговото управление. След смъртта му всички обвинения срещу него отпадат.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.