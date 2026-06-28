Редом до Левски: Магнити с лика на Тодор Живков се продават за 1 евро във Враца

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На провеждащия се тази събота и неделя фолклорен събор над Враца местни търговци и производители са подредили стоката си на традиционните за тези народни сбирки пазари. От пушен пипер до домашно приготвено ябълково сладко, та през везани дантели и кукли от прежда - врачанските занаятчии показват хващащи окото продукти, а някои дори творби, предаде БГНЕС.

На сергията с грънци и изписани дървени точилки, дъски за рязане, има и любимите на мнозина магнити за хладилник. Този забавен пазител на ежедневието, който блести с цветове и форми и тихо напомня за пътувания, хора и моменти, които домът превръща в история на таблото над входа на Леденика е посветен на българското, на българщината и на Врачанския край.

На първия ред са наредени магнити с най-важните - с Левски, с Ботев. А отдолу - Тодор Живков, генералният секретар на БКП, управлявал еднолично България в продължение на 33 години, маха от магнита, поставен пред трибагреника. Цената е 1 евро.

Тодор Живков умира на 5 август 1998 година, без да бъде осъден за престъпленията, които са извършени по времето на неговото управление. След смъртта му всички обвинения срещу него отпадат.