BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 32

14-годишно дете колабира на връх "Ботев"

Вдигнаха въздушната линейка

28.06.2026 | 13:55 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

14-годишно дете е било спасено с медицински хеликоптер, след като е получило изтощение на връх Ботев в събота, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС).

По първоначални данни причината за инцидента е вероятна хипогликемия или колапс. На детето е оказана спешна медицинска помощ на място.

Следобед пострадалото е транспортирано с въздушната линейка от района на заслона (спалнята) на връх Ботев до лечебно заведение в София. Към момента на транспортирането детето е било в добро състояние, уточниха от Планинската спасителна служба

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

линейка дете връх ботев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem