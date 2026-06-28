14-годишно дете колабира на връх "Ботев"

14-годишно дете е било спасено с медицински хеликоптер, след като е получило изтощение на връх Ботев в събота, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС).

По първоначални данни причината за инцидента е вероятна хипогликемия или колапс. На детето е оказана спешна медицинска помощ на място.

Следобед пострадалото е транспортирано с въздушната линейка от района на заслона (спалнята) на връх Ботев до лечебно заведение в София. Към момента на транспортирането детето е било в добро състояние, уточниха от Планинската спасителна служба