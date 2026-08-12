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Два пожара горят в Хасковско, битката с огъня в Сакар продължава

Пожарът край Българска поляна обхвана близо 1500 декара

12.08.2026 | 19:23 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Два пожара горят в Хасковска област, а битката с огъня в Сакар продължава вече втори ден.

През нощта на терен останаха пожарникари, горски служители и доброволци, като в гасенето се включи и помощ по въздух. Тази сутрин пламъците са локализирани и към момента не се разпространяват извън вече засегнатите територии.

Пожарът е тръгнал от района на село Българска поляна и е обхванал близо 1500 декара горски фонд. Гъстият дим е притеснил хората в района, но директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково старши комисар Митко Чакалов увери, че няма опасност за населените места, пише NOVA.

На терен работят шест екипа. Все още има тлеещи огнища и се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра част от тях отново да се разпалят.

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За да бъде ограничено разпространението на огъня към боровия масив, е направена просека. Хеликоптерът, включил се в гасенето, е помогнал за намаляване на силата на пожара. Причината за възникването му все още не е установена, а според комисар Чакалов вятърът е допринесъл за бързото му разпространение.

Обстановката в района остава усложнена. Появилият се вятър създава риск тлеещите огнища отново да се разгорят.

Областният управител Тодор Иванов посочи, че към момента е в сила забрана за почистване на земеделски земи.

Втори пожар е възникнал в района на село Иваново, община Харманли. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горски фонд в силно пресечена и труднодостъпна местност.

На място работят пожарникари и доброволци. Ситуацията остава динамична заради силния вятър и трудния терен, а действията по овладяване на пламъците продължават. Към момента няма опасност за населението.

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