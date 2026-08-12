Екстремните пожари: Готова ли е България за новата реалност?

През месец юли 2026 г. Европа беше шокирана от развитието на няколко пожара в югозападна Франция и Испания. Докато за Испания и Португалия като че ли сме свикнали с новините за страховити пожари, районът на Бордо, свързван предимно с вино, изненада мнозина с мащаба на огнената стихия. Развитието на ситуацията е повод да погледнем малко по-дълбоко в причините и да направим аналогия с района на България.

Пожарите в Жиронд и Ландес в близост до Бордо избухнаха на 22 юли и се разраснаха изключително бързо. Те предизвикаха евакуацията на над 250 000 човека и загубата на къщите и имуществото на много хора. Според статистическите данни, равносметката е, че това е най-големият пожар във Франция след известния пожар в Ландес (същият регион) от 1949 г., който предизвиква изгарянето на около 50 000 хектара гори и загиването на 82 човека.

Сегашният пожар изпепели около 42 000 ха предимно борови гори на площ, която е около 4 пъти по-голяма от Париж. Беше много шокиращо за Франция, но и за цяла Европа, че въпреки изключително модерните средства за борба с пожари и напредъка от последното десетилетие, в крайна сметка щетите са близки до тези от пожара през 1949 г. За щастие – благодарение на навременните и добре проведени евакуации, нямаше цивилни жертви. Загинаха и бяха сериозно обгазени обаче пожарникари.

Все още причината за начало на пожара не е напълно изяснена. Според разследващите органи началното запалване вероятно е предизвикано от работници, които са разчиствали машинно храсти в близост до високоволтов далекопровод. Това не е изненада предвид факта, че близо 90% от пожарите се считат за предизвикани от хора, често поради небрежност.

Но за разрастването на огъня много по-важна е комбинацията от метеорологична обстановка, наличието на горими материали и релеф, като първите две се оказаха критично важни в случая.

През юни и юли Западна Европа беше обхваната от няколко поредни много горещи вълни с температури, достигащи до 40 °C. На редица места дори бяха счупени местните рекорди. На 23 юни във Франция е измерена температура от 43°C, а в гр. Бордо – 42.1°C. Ситуацията продължи през целия юли и все още не се е успокоила. Според много изследователи тя е един от явните признаци за климатичните промени и вероятно показател за бъдещето, което може да се очаква.

Тези условия доведоха до изсъхване на тревна растителност, храсти, листа на земята и по-важното – много ниска влажност, което е ключово за развитие на пожарите. Но най-критичният фактор е растителната покривка – основна част от наличните горими материали.

Районът западно и югозападно от Бордо е гъсто залесен с много големи по площ гори от морски бор (Pinus pinaster).

Заедно с производството на вино, те са гръбнакът на локалната икономика и обхващат над 10 000 кв. км.

Изкуственото създаване на тези гори започва в средата на XIX век с цел пресушаване на блатата, намаляване на маларията и овладяване на движението на дюните. Залесяванията са изпълнили успешно тези цели и са осигурили сериозен поминък. Но подобни обширни борови гори са кошмарът на пожарникарите. Поради високото съдържание на смола и терпени в листата (иглиците), шишарките и дървесината на боровете, те са изключително лесно запалими и горят с висока температура.

Запалването лесно се пренася от повърхността към короните и пожарът се преобразува в т.нар. върхов пожар (crown fire).

Такива огнени стихии се характеризират със силно непредвидимо поведение и възможност за много бързо разпространение и разрастване.

Това от своя страна може да доведе до така наречените „екстремни пожари“. При тях скоростта на разпространение често надхвърля 50 метра за минута, като има много висока температура на горене и прехвърляне на горящи материали, често на над 1 км от активния фронт на горене. Типично за тях е, че създават локални климатични условия, „пожарни облаци“, а понякога и огнени торнада.

Самите пожарни специалисти не криеха притеснението си. Те демонстрираха своята добра тактика, която разчита много на равния терен и отличната пътна мрежа, подпомогнати от добра наземна и специализирана летателна техника. Показаха ни съвременни мобилни командни центрове, оборудвани с дронове за събиране и трансфер на информация, компютърен център за бърза обработка на данните, симулиране на развитието на пожара и насочване на тактиката за гасене.

И въпреки тази много сериозна подготовка признанието им беше, че ключовото е да не се допусне възникване на голям пожар, защото тогава нещата стават критични много бързо и усилията се пренасочват към спасяване на населени места и търсене на зони, в които пожарът може да се забави и евентуално да се атакува успешно.

Всъщност при огнената стихия през този юли видяхме развитието именно на този много лош сценарий. Независимо от огромните усилия – бързата първоначална атака, експресното изграждане на широки защитни просеки с тежки булдозери, пренасянето на големи количества вода, включително със селскостопанска техника, и мобилизирането на значителен брой специализирани самолети и хеликоптери за пожарогасене – пожарът бушува дни наред почти безконтролно.

Може ли това да се случи в България?

У нас битува вярването, че подобни пожари не са възможни за България. Те са нещо, за което трябва да се притесняват в Гърция, Турция, Испания. До голяма степен то е свързано с липсата на информация за подобни исторически събития и убеждението, че в планините ни е влажно и хладно и това не би позволило подобно горене.

Всъщност реалността е друга.

В планините на Южна и Югозападна България има обширни и на места почти непрекъснати иглолистни гори.

Терените са стръмни, а това само по себе си е предпоставка за бързо разпространение на пожари. Допълнителен риск създават периодите със силни ветрове. За съжаление през последните години горещите вълни в България стават все по-чести, по-продължителни и по-интензивни, като в отделни години създават условия, близки до тези, наблюдавани това лято в Западна Европа. Това вече не е хипотетичен риск – достатъчно е да си припомним големите пожари от последните години, за да видим, че и у нас могат да възникнат трудно овладяеми огнени стихии, които за кратко време изпепеляват хиляди хектари иглолистни гори.

На първо място е пожарът по западните склонове на Пирин от края на юли 2025 г. Той бушува седмици наред и засегна силно площ от над 4500 ха (45 000 декара). Това е най-големият ни горски пожар за последния век и напомняне за исторически известния Баталачки пожар над Велинград от края на XIX век, за който се счита, че е унищожил над 9000 ха гори.

Няколко други стихии се развиха в същия район през последното десетилетие, като част от тях бяха изключително бързи и погълнаха цели склонове за минути. Не бива да забравяме и пожара в Кресненското дефиле от лятото на 2017 г., при който много бързо бяха изгорени близо 15 000 декара гори, възстановяването на които все още не е приключило. Почти всяка година пожари унищожават малкото останали гори в района на Сакар.

Не е необходимо да търсим примери далеч от България. През август 2023 г. в северозападна Гърция и непосредствено южно от българската граница бушува най-големият регистриран пожар в Европа според Европейската информационна система за горски пожари EFFIS.

Той изпепели над 73 000 ха (730 000 декара) гори в национален парк Дадия. Стихията отне живота на 21 човека, нанесе значителни щети в населени места и наложи евакуации, включително в района на гр. Александруполис. Тогава България имаше късмета, че ветровете духаха в обратна посока и сваляха пожара към морските райони.

Към посочените предпоставки за висок риск от пожари в планинските ни иглолистни гори трябва да прибавим и няколко други фактора.

В нашите гори пътната мрежа е слабо развита и често е в много лошо състояние. Това затруднява и забавя достигането до пожари в по-трудни райони, особено за по-големи пожарни автомобили и водоноски. Допълнителен проблем е, че пожарните служби са концентрирани в по-големи населени места, а пътният достъп от тях до много участъци е дълъг и заобиколен.

За съжаление

България няма изградена система за ранно и бързо откриване на пожари

с изключение на няколко локални усилия и не разполага и със специализирано звено за авиационна борба с пожари. Това намалява шанса за бързо откриване и особено за бърза атака по въздух на възникнали в труднодостъпни райони пожари.

Планинските райони на България показват висока и комплексна пожарна опасност. Причината е комбинацията от релефни фактори, видове гори, пътна мрежа, близост на пожарни служби и висока социална уязвимост на югозападна България. Това са изводите от анализ в рамките на проект на Световната банка и Европейската комисия.

Необходимо е да се инвестира в средства за ранно откриване и бързо гасене на възникнали пожари. Световният опит показва, че критично важни са именно ранното откриване и бързата първоначална атака, преди пожарът да се разрасне.

Изграждането на системи от камери, датчици за дим и изкуствен интелект, който обработва информацията и подава автоматична тревога, вече е стандартно решение в редица европейски държави. Въпреки общото изоставане, и в България вече има няколко работещи локални примера.

Авиационната борба е най-слабото ни звено,

а тя е критично важна за бързото ограничаване на пожари в труднодостъпни райони. У нас през последните години военните хеликоптери често се включват едва когато пожарът вече е достигнал значителни размери и възможностите за контрол са силно ограничени.

В критично лошо състояние остава личната екипировка и подготовката на много от хората, които участват в гасенето на пожари. На много места първи на терен са горските служители, но инвестициите са насочени основно към противопожарните служби и доброволните формирования. Реалността е, че всички тези хора работят заедно и не може част от тях да не бъдат адекватно оборудвани и подготвени.

При съществуващия сериозен риск от горски пожари България вече не може да разчита на добър късмет. Реалностите се променят - както заради климатичните промени, така и заради социални фактори като запустяването на земеделските земи и хроничния недостиг на средства за превантивни мерки. Необходима е цялостна промяна в начина, по който мислим и управляваме риска. Именно от тази промяна ще дойдат и конкретните решения.

Целият анализ - на сайта на Климатека