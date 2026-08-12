Бивш журналист призна, че организирал бомбена атака срещу свой приятел

Бизнесменът и бивш журналист Валтер Лавитола е признал пред прокурорите, че миналата година е организирал бомбената атака пред дома на разследващия журналист от италианската обществена медия RAI Tre Сигфридо Ранучи, негов дългогодишен приятел, предаде АНСА.

Лавитола беше арестуван в понеделник по подозрение, че стои зад нападението. Пред разследващите той обяснил, че целта му била да бъде засилена полицейската охрана на Ранучи, след като журналистът получил заплахи за живота си от мафията.

Прокурорите обаче представят различна версия за мотивите му. Според тях Лавитола, който в миналото е бил замесен в редица корупционни скандали, организирал атаката, за да увеличи популярността на своя приятел с оглед на евентуалното му навлизане в политиката. Разследващите смятат, че бизнесменът е очаквал самият той също да извлече полза от подобно развитие.

Адвокатът на Ранучи заяви, че клиентът му не е знаел нищо за плановете на Лавитола. Разследващите обаче допускат, че журналистът може да е бил наясно с тях, пише БТА.