София расте, а 41 от всички 257 града в страната са увеличили населението си

Общо 41 от всички 257 града в страната са увеличили населението си през миналата година, като от тях седем са областни центрове. Това показва съпоставяне на данните на текущата демографска статистика на Националния статистически институт за населението по градове и пол към 31 декември 2025 г. с тези от година по-рано, направено от БТА. Областните центрове, които увеличават жителите си, са Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Кърджали, Пловдив и София. В останалите 216 града хората са намалели с различен брой, като изключение прави Черноморец в Бургаска област, чийто брой жители не се е променил спрямо 2024 година - 2163 души.

Градовете, чието население е под 1000 души, са 10. Така в групата на най-малкия български град Мелник (181 ж.) попадат още Антоново (930 ж.), Бобошево (933 ж.), Болярово (982 ж.), Брусарци (838 ж.), Грамада (913 ж.), Димово (895 ж.), Клисура (778 ж.), Маджарово (480 ж.) и Плиска (756 ж.).

Най-голямо увеличение на населението има в София, най-малко - в Болярово

Данните сочат, че най-голямо увеличение на жителите е регистрирано в трите най-големи по население града в страната. Населението на столицата се увеличава със 7586 души и вече достига 1 213 134. След София най-много „скача“ населението на Пловдив. Жителите на града под тепетата се увеличават с 4505 души и са вече 333 994, а във Варна населението нараства с 3946 души и става 322 683. С четирицифрен брой жители през миналата година увеличават населението си още Благоевград и Несебър, съответно с 1501 и 1580 обитатели.

С 906 души през 2025 година е нараснало населението на Свети Влас. С повече от 500 жители се увеличава населението на Кърджали - с 526 души. С трицифрен брой „скачат“ жителите на Поморие (393 души), Велико Търново (197 души), Банско (172 души), Ракитово (148 души), Бяла, Варненско (127 души), Созопол (120 души) и Момчилград - със 107 души.

С двуцифрен брой жители се повишава населението на 19 от градовете в страната. Това са Гоце Делчев - с 98 жители, Бургас - със 72 ж., Банкя - с 86 ж., Ахелой, Ардино и Джебел - с по 63 ж., Обзор - с 49 ж., Харманли - с 36 ж., Балчик - с 34 ж., Българово и Каблешково - с по 28 ж., Сърница - с 26 ж., Садово и Шивачево - с по 24 ж., Китен и Каолиново - по 18 ж., Симеоновград - с 15 ж., Долна баня - с 12 ж. и Приморско - с 10 ж.

В само осем от градовете населението се увеличава с едноцифрен брой. Жителите на Крумовград се увеличават със седем, на Николаево с шест, на Елин Пелин с пет, на Божурище с трима, на Камено, Меричлери и Стралджа по двама, и Болярово с точно едни жител.

Повече от половината от градовете в Бургаска област "трупат" жители

Градовете, в които се отчита увеличение на населението през 2025 година, са разположени в 15 от 28-те области, сочат данните. През миналата година област с административен център Кърджали е единствената, в която всички градове – общо 5, увеличават жителите си. Това са областният център, Ардино, Джебел, Крумовград и Момчилград.

Повече от половината от 20-те града в Бургаска област са с нарастващ брой на населението през миналата година. Освен областния център това са Ахелой, Българово, Каблешково, Камено, Китен, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас и Созопол.

В областите Благоевград, София-област и Хасково са разположени по три града с повишаващо се население. В Благоевградско това са областният център, Банско и Гоце Делчев, в София-област – Божурище, Долна баня и Елин Пелин, и в Хасковско – Меричлери, Симеоновград и Харманли.

В пет области са разположени по два от градовете с увеличаващо се население. Това са в Варненско - Варна и Бяла, в Пазарджишко - Ракитово и Сърница, в Пловдивско - градът под тепетата и Садово, в област София-град - столицата и Банкя, и в Ямболско - Болярово и Стралджа.

Останалите градове са разположени в областите Велико Търново - областният център, Добрич - Балчик, Сливен - Шивачево, Стара Загора - Николаево, и Шумен - Каолиново.

През миналата година няма областен център, който да е загубил 1000 и повече жители, но на всички без седемте с нарастващо население жителите намаляват с трицифрен брой обитатели, сочи справката. С най-голям брой жители е намалял Русе - 886 души, следван от Добрич - с 861 души и Пазарджик - с 604 души.

Населението на Плевен е намаляло през 2025 година с 507 жители. С повече от 400 души намалява населението на Перник - с 482 души, Габрово - с 481 души, Монтана - с 431 души, Силистра - с 409 души, а Сливен - с точно 400 души.

С между 300 и 400 души по-малко население имат Хасково - 391 жители, Разград - с 371 жители, Ямбол - с 367 жители, Ловеч - с 353 жители и Видин - с 321 жители.

В пет областни центъра в страната през 2025 година населението намалява с между 200 и 300 души. Това са Враца и Стара Загора - с по 273 ж., Кюстендил - с 271 ж., Смолян - с 254 ж. и Шумен - с 242 ж.

От областните градове с най-малък брой жители е намалял Търговище - със 103 души.

Асеновград, Казанлък и Димитровград остават най-големите необластни градове в страната

Справката сочи, че към края на миналата година всички градове в десетката на най-големите необластни населени места губят различен брой от своето население. Асеновград, Казанлък и Димитровград са в топ 3 по брой на населението сред тези градове.

Асеновград е с 45 271 души, Казанлък - с 41 260, а Димитровград - с 29 835. Класацията на най-големите необластни градове продължава с Дупница (26 108 ж.), Петрич (25 888 ж.), Горна Оряховица (24 768 ж.), Самоков (23 741 ж.), Сандански (23 334 ж.), Велинград (19 843 ж.) и Карлово (18 590 ж.).

От необластните градове Димитровград е изгубил най-много жители

В края на миналата година Димитровград е начело на негативната класация за най-голямо намаление на населението сред необластните градове. Той е загуби 445 души от жителите си. Веднага след него е Лом, който е с 286 обитатели по-малко. След тях в тази класация попада Троян, чиито жители намаляват с 282 души и Казанлък - с 277 по-малко.

С над 200 души през 2025 година намалява населението и на Дупница - с 262 по-малко, Сандански - с 258 души, Свищов - с 240 души, Костандово - с 223 души, Карлово - с 213 души, и Попово - с 211 души.

Данните сочат, че с едноцифрен брой жители през изминалата година са намалели 17 български градове. С по 9 жители намалява населението на Съединение и Сеново, с по 7 души - на Добринище и Ахтопол, а с по 6 души - на Белица, Сухиндол и Плиска.

Угърчин, Ябланица и Сливо поле намаляват с по 5 жители, Полски Тръмбеш, Роман и Драгоман - с по четири жители, Кермен - с трима и Брезово - с двама души.

Населението на Мелник и Върбица през 2025 година е по-малко с един човек в сравнение с предходната година.

В 24 български града живеят повече мъже, отколкото жени

Справката сочи още, че в края на миналата година в 24 от българските градове живеят повече мъже, отколкото жени.

"Силният" пол преобладава в Алфатар, Батак, Белене, Бобов дол, Бойчиновци, Ветово, Вълчи дол, Каолиново, Костандово, Крън, Маджарово, Мелник, Мъглиж, Обзор, Опака, Ракитово, Сеново, Стралджа, Сърница, Твърдица, Трън, Угърчин, Харманли и Шивачево.