Баща е задържан за побой над 5-годишния си син

Петгодишно момче е било прието тази сутрин в тежко състояние в държавната болница "Д-р Стамен Илиев" в Монтана след нанесен побой. Детето е стабилизирано, а в следобедните часове е транспортирано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи пред БТА директорът на лечебното заведение д-р Тони Тодоров.

По данни на полицията побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград. Директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Мариан Божинов посочи пред БТА, че за извършител се сочи 25-годишният баща на детето. След сигнал от полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление, извършено в условията на домашно насилие.

Комисар Божинов обясни още, че майката на момчето е от село Баурене в община Криводол, близо до Монтана. Според първоначалната информация след побоя тя е взела детето и го е откарала в болницата в Монтана. Медиците незабавно са уведомили полицията.

От полицейската дирекция в Монтана уточниха, че семейството има общо четири деца. Майката е на 24 години, а бащата - на 25.

През миналата година в област Монтана са образувани 56 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие. В 30 от случаите става дума за нанесени телесни повреди, 15 са свързани със закани за убийство или саморазправа, а седем - с неизпълнение на заповеди за защита. Един случай е за повторно неизпълнение на заповед за защита, а друг - за насилствено лишаване от свобода.

По данни на Областната дирекция на МВР през последните години в региона няма регистриран смъртен случай вследствие на домашно насилие.