Миланов: Част от паричните потоци за “Баба Алино” са от Дубай

Депутатът от “Прогресивна България” ген. Румен Миланов заяви, че пъзелът “Баба Алино” започва да се подрежда.

“Вижда се, че става въпрос за за организирана мафиотска структура. От гледна точка на градоустройството възникват въпроси дали има общ устройствен план или подробен устройствен план”, каза пред bTV ген. Миланов и добави, че големият въпрос е откъде са дошли средствата за финансирането на незаконния град.

Пари от Дубай

Според депутата една малка част от паричните потоци за "Баба Алино" са дошли от Дубай.

"Безспорно има участие на международна схема с украинската организирана престъпност, но точно как са станали връзките между тях, е следващият сложен процес, който трябва да бъде открит", добави ген. Миланов.

Депутатът коментира и реформите, които се опитва да направи партията на Румен Радев. Миланов добави, че порочният модел не може да се разгради толкова бързо, но първите стъпки са направени с промените в съдебната власт.

Ген. Миланов заяви, че независимо дали ГЕРБ, ДПС, ПП или ДБ, е важно да има 160 гласа, за да бъде сменен Висшият съдебен съвет.