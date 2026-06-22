"Прогресивна България" официално е регистрирана като партия

Софийският градски съд (СГС) одобри регистрацията на новата политическа партия "Прогресивна България", водена от премиера и бивш държавен глава Румен Радев.

Процедурата по вписване на формацията в регистъра на политическите партии започна на 19 май, когато лично Румен Радев внесе официална молба за регистрация в съда. Документите бяха подадени точно месец след като "Прогресивна България" категорично спечели извънредните парламентарни избори на 19 април и си осигури мнозинство в Народното събрание.

На открито заседание на 9 юни 2026 г. СГС разгледа делото, като Софийската градска прокуратура също обяви, че не намира законови пречки за вписването на формацията.

Самата политическа партия като самостоятелен субект бе учредена броени дни преди вота, като учредителното събрание се проведе на 17 април 2026 г. във Велико Търново и в него взеха участие над 600 делегати от цялата страна. Тогава Румен Радев бе избран единодушно за председател на партията.

Сред ключовите лица и съоснователи в организационния процес на "Прогресивна България" е и дългогодишният му сътрудник Димитър Стоянов

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На изборите през април Румен Радев се яви чрез коалиция, съставена от Елена Нонева - председател на Политическо движение "Социалдемократи", Тодор Барболов - председател на Социалдемократическа партия, и Атанас Калчев - кмет на Кричим и председател на "Движение нашият народ".

Председател на "Прогресивна България" е премиерът Румен Радев. Партията има и Изпълнителен съвет, в който освен Радев, влизат още 14 души - шефът на кабинета му Николай Копринков, министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Димитър Стоянов и Гълъб Донев. В ръководството е и шефката на парламента Михаела Доцова, както и депутатите Петър Витанов, Димитър Здравков, Емине Гюлестан, Стефан Белчев и Георги Чакъров. В тясното партийно ръководство е и медийният съветник на Румен Радев Кирил Атанасов. Александър Нейчев, за когото се твърди, че е посочил Радев за кандидат-президент на Корнелия Нинова, също влиза в ръководството. Андрей Живков, бивш служебен енергиен министър, който в момента оглавява БЕХ, също е в Съвета.

Контролният съвет на партията на Румен Радев пък се оглавява от вътрешния министър Иван Демерджиев, а членове са Димитър Балев, Светла Василева, Илия Христозов и Иван Василев.

По закон партията на Радев би следвало да получи държавен имот, в който да разположи своя партийна централа.