Олег Невзоров: Продължаваме да изпълняваме всички поети наши задължения, работим по проектите ни

"Смятам за свой дълг да ви информирам за текущата ситуация, свързана с работата на нашата корпорация. Преди всичко искам да кажа, компанията работи както обикновено! Целият ни екип е на място, продължаваме да изпълняваме всички поети наши задължения, както и да работим по проекти. Заради обективните действия на институциите и служителите на реда в част от обектите ни, сме принудени да пренесем във времето сроковете за тяхното изпълнение, но категорично ще наваксаме отложеното".

Това заяви украинският бизнесмен и основател на корпорация КУБ и собственик на незаконния комплекс в "Баба Алино" Олег Невзоров в своя официален Facebook профил, предаде ФОКУС.

Обръщението е насочено към партньорите и инвеститорите на корпорацията.

И допълни: "Както виждате, в града текат мащабни проверки, включително и такива, свързани с някои от нашите обекти. Както аз лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местни институции - предоставяме всички поискани документи и оказваме пълно съдействие на органите на реда. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите ни и нас, да бъде разгледан обективно и да бъде направена точна и юридически правна преценка на ситуацията".

Невзоров сподели, че Варна се е превърнала в негов втори дом: "Тук инвестираме не само огромни средства, но и част от душата си в създаването на нови, красиви и модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновени хора, много от които вече живеят в нашите комплекси".

"Разбирам, че у всеки възникват много въпроси. Затова веднага щом можем да предоставим по-детайлна информация, без да навредим на официалното разследването и проверките, които текат, ще организираме пресконференция, за да отговорим на всички ваши въпроси", каза още бизнесменът.