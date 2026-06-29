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Момиче на 12 г. спаси майка си, която получи инсулт, докато шофира на "Струма"

Жената изпаднала в безсъзнание, а детето успяло да спре колата от пасажерската седалка

29.06.2026 | 13:20 ч. 26
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофирала на магистрала "Струма", съобщиха за БТА от МВР в Перник.

Около 12:00 ч. вчера детето е подало сигнал на спешния телефон 112. То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, ѝ станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата.

Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия. 

Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР в Перник.

Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона.

След спирането на автомобила медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточниха още от полицията в областния град.
(БТА)

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Тагове:

Струма момиче майка инсулт шофиране
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