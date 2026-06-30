Правителството предлага Пламен Тончев отново да бъде шеф на ДАНС

Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това се посочва в Решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в Портала за обществени консултации.

Пламен Тончев зае поста председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност.

В края на май 2025 г. Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (или т.нар. Комисия по досиетата). Той бе избран със 120 гласа "за", 78 - "против" и петима "въздържал се".

През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. Преди това той беше заместник на Тончев, а след освобождаването му временно изпълняваше функциите председател. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента.

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.