Шишков и Демерджиев сред имотните министри, Бойко Борисов е по-богат от Радев

Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г., съобщават от одитната институция.

Сред тях са и декларациите на членовете на служебното правителство, както и на народните представители, избрани след проведените парламентарни избори през април 2026 г.

Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок, отчитат от палатата.

Румен Радев е декларирал 286 100 евро в банка и нито цент кеш.

Премиерът е спестил над 67 хил. евро за година. Отделно има и 2888,80 евро в инвестиции. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 691 евро, а съпругата му Десислава - 13 163,21 евро. Единствената му декларирана кола е шкодата "Октавия". Той е платил за нея 8180,67 евро.

Строителният министър Иван Шишков и вътрешният министър Иван Демерджиев се очертават като едни от най-заможните министри и политици.

Архитект Иван Шишков, вицепремиер и министър на регионалното развитие заедно със съпругата си има: 10 апартамента - осем в София и два в Банско, малка къща с двор и отделно голямо дворно място (1000 кв. м) в село Медово, Поморие, 18 892 кв. м имот в тетевенското село Рибарица, още един имот в родопското село Брестовица, офис и магазин в София, ателие в Плевен, парцел в Банкя. Два гаража и паркомясто.

Прави впечатление, че доста от имотите не са купени, а са наследени или дарени, има и една замяна. Интересна е придобивката от 2024 г. в София - апартамент 80 квадрата за 38 363 евро. Шишкови имат още два шестцифрени влога в евро и три автомобила - последният е "Алфа Ромео", придобит 2025 г..

Вътрешният министър Иван Демерджиев декларира парцели, апартаменти, земеделска земя, лодка с мотор, 400 000 евро налични т.е. кеш, дружествени дялове във фирми. В декларацията си той е посочил, че през 2023 г. е придобил парцели в село Марково, както и в село Брестовица. Декларира три апартамента в Пловдив, гараж, малък парцел в Пловдив, къща с двор в Симеоновград. От въпросната къща той има една шеста, което вероятно означава, че вероятно е наследствена. Демерджиев декларира и придобити земеделски земи отново в Марково, в Брестовица и село Васил Левски.

Той посочва и три коли - Форд и Сузуки, от които има по една шеста и вероятно са наследствени, и Мерцедес съпружеска събоственост, който е придобил за 3000 евро. Записал е придобита през 2018 г. лодка с мотор, за която е платил пак 3000 евро. В налични средства е посочил 400 000 евро. В банкови сметки е посочил над 260 000 евро.

140 000 евро е дал назаем и с цесия. Има ипотечен кредит за над 68 000 евро и три кредитни карти, като най-голямата е за 25 500.

Демерджиев декларира и дялово участие във вид на дружествени дялове на 6 места. Най-голямото е посочено като "Пловдивски инвеститор", където стойността на дяловете е за над 306 000 евро.

Военният министър Димитър Стоянов декларира два апартамента в Пловдив, право на ползване на апартамент в София, гараж в София и придобита къща през 2025 г. в село Горна Василица край Костенец. Декларира и три коли Рено, Тойота и Мерцедес, придобити за общо 7100 евро. Декларира, че той и жена му имат 2700 евро налични и малко над 100 000 евро, разпределени в няколко банкови сметки.

Финансовият министър Гълъб Донев, който е и вицепремиер, изплаща ипотечен кредит за 250 хил. евро. В банкови сметки той е декларирал 135 хил. евро, а съпругата му - 50 хил. евро. Освен това има налични 10 хил. евро. Донев е описал няколко семейни имота - наследствени къща с двор и апартамент в София, както и вила в с. Понор. Сравнително наскоро - 2023 г., той и съпругата му са закупили апартамент в Черноморец за 90 хил. евро, както и офис в София през 2020 г. за 51 хил. евро. Донев кара автомобил на лизинг за 10 хил. евро, чиято марка не е посочил.

Атанас Пеканов е описал два апартамента в София - единия, закупен през 2009 г. за 79 хил. евро, а другият - 141 квадрата, го е декларирал като "чужд недвижим имот". Той кара автомобил "Хюндай", купен през 2024 г. за над 20 600 евро. Пеканов е декларирал също дребни вложения в три вида криптовалута, които ги е остойностил в декларацията на около 2700 евро. Освен това той притежава акции в 22 дружества.

Другият вицепремиер - Александър Пулев, който е и министър на икономиката е декларирал апартамент в София от 100 квадрата, купен през, 2016 г. за 213 хил. евро. Пулев има налични 11 700 евро и не е декларирал никакви други средства.

Четвъртият вицепремиер Иво Христов е декларирал единствено няколко банкови сметки. По груба сметка декларираните от него банкови вложения заедно със сметките на съпругата му, възлизат около 750 хил. евро.

Сред имуществените декларации на парламентарните политици няма впечатляващи новости.

Бойко Борисов е декларирал 373 810 евро в три левови сметки, както и 392 262 лева в кеш (200 560 евро). Той е декларирал само с лев повече кеш в сравнение с 2024 г. Според декларацията сумите са натрупани от трудови доходи, изплатени болнични и неизползван отпуск. Средствата, които бившият премиер е натрупал от депутатската си заплата, са с малко над 7400 евро в сравнение с миналата година и са общо 91 508,98 евро. Отново се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - взел е 31 617,27 евро. Борисов е декларирал и възнаграждения по други трудови договори - 71 478,60 евро или 5956,55 евро месечно.

Делян Пеевски, лидер на ДПС, е обявил вземания на стойност 17 494 839 лв. от дивиденти и вложения за 42 485 евро във фондове. По отношение на имотите декларацията му повтаря тази от 2025 г. - ползва под наем пет къщи и апартамент в София, ателие и гаражни клетки и пет леки коли. Разходите покрива с доходи от дивиденти, продажба на дялове и акции. Разполага с 370 085 евро и 99 000 долара в наличност, а в банката – със 769 851 лв., 8989 евро и 6222 долара.

Петър Витанов, който оглавява парламентарната група на "Прогресивна България", е обявил три апартамента – в София, Благоевград и Пловдив, и къща с двор в село Рударци, притежавани от него и съпругата му, и шофирана от него "Тойота". Няма пари в банка, нито в брой, и единствената му друга декларирана собственост е инвестиционен портфейл акции в КВС банка Белгия на стойност 100 000 евро.

Декларацията на Божидар Божанов, един от лидерите на ДБ, съдържа само годишната му данъчна основа от трудови доходи – 134 775 лв.

Колегата му Ивайло Мирчев е обявил придобита през 2025 г. кола "Форд" за 6000 лв. в условията на замяна с доплащане, 39 000 лв. в кеш и 210 000 лв. в банката – на него и съпругата му.

Атанас Атанасов е с 209 599 евро налични средства, същата сума е обявил и в банкова сметка, както и кола "Хюндай" на съпругата му.

Водачът на ПП Асен Василев е с апартамент в София, 40 700 лв. в банката и вземания за 73 555 лв. Имотът е 54 кв. к. и е придобит през 2016 г. Заплатата му за годината е 72,7 хил. евро.

На името на водача на "Възраждане" Костадин Костадинов се водят нива в балчишкото село Църква, къщи в селата Константиново и Тюленово, 500 лв. в кеш и още 300 лв. на съпругата му и малко над 22 хил. лв. в банка за двамата. Обявил е задължения за около 40 хил. лв. по два договора за лизинг, както и собствеността на съпругата му върху "Дарба Бъдеще" ЕООД, базирана във Варна.

Санкциите са глоба от 500 до 1500 евро за неподадена или подадена извън срока декларация, както и глоба от 1750 до 3000 евро за повторно нарушение.

От Сметната палата обясняват още, че след публикуването на декларациите се извършва проверка на декларираните факти. Тя започва с искане до външните регистри (НАП, Имотен регистър, Търговски регистър, МВР-КАТ, БНБ-Централен кредитен регистър) за предоставяне на нужната информация, която се съпоставя с декларираните данни. Проверката приключва с доклад за съответствие или несъответствие.

При установено несъответствие подателят на декларацията е уведомяван да го отстрани в 14-дневен срок. В случай, че не се предприемат действия за това, Сметната палата публикува на интернет страницата си данните за разминаване между декларираните имущество и интереси и установеното при проверката. Ако несъответствието е в размер не по-малък от 5000 евро, Сметната палата приема решение за изпращане на резултатите на НАП за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В случаите на несъответствие не по-малко от 12 500 евро Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за извършване на имуществена проверка на задълженото лице и свързаните с него.