Музикантите, свирили кючек пред паметника Асеневци, били в чужбина

Установени са авторите и участниците в непозволено заснет видеоклип под паметника на Асеневци във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Областната дирекция на МВР е започнала работа по случая веднага след като е получила писмо от общината и е установила всички замесени в получилия силен обществен отзвук случай.

В момента замесените се намират в чужбина, но вече са премахнали видеоклипа от своите платформи и са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната.

ОДМВР-Велико Търново е изготвило преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата по компетентност - за установяване дали има извършено престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция.