Музикантите, свирили кючек пред паметника Асеневци, били в чужбина

Установени са авторите и участниците в непозволено заснет видеоклип под паметника на Асеневци във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Областната дирекция на МВР е започнала работа по случая веднага след като е получила писмо от общината и е установила всички замесени в получилия силен обществен отзвук случай.
В момента замесените се намират в чужбина, но вече са премахнали видеоклипа от своите платформи и са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната.
ОДМВР-Велико Търново е изготвило преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата по компетентност - за установяване дали има извършено престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.