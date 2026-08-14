Точно преди конкурса в Бургас: "Евровизия" остана без най-големия си спонсор

Ден след като стана ясно, че "Евровизия" ще се проведе в Бургас, MoroccanOil, най-големият спонсор на конкурса, прекрати колаборацията си с конкурса. Това оставя "Евровизия" без основен спонсор за първи път от 2018 г. насам.

В изявление, дадено на New York Times, Европейският съюз за радио и телевизия заяви:

"MoroccanOil реши да не подновява спонсорството си на конкурса за песен на Евровизия след 6 успешни издания. Високо ценим сътрудничеството през последните няколко години и сме благодарни за подкрепата им за конкурса. Пожелаваме на MoroccanOil много успехи в бъдеще."

Moroccan Oil е глобална компания за продукти за коса от Израел. Тя стана спонсор на конкурса за първи път през 2019 г., когато той се проведе в Тел Авив, и подписа договор с EBU малко след шоуто, за да спонсорира още пет издания на конкурса.

Условията на споразумението означаваха, че договорът на MoroccanOil трябваше да изтече през 2025 г. Поради отмяната на конкурса през 2020 г. обаче беше решено това издание да бъде анулирано, тъй като конкурс не се проведе.

Повдигнати бяха въпроси относно спонсорството на конкурса от MoroccanOil, особено след началото на войната в Газа през 2023 г. Във Виена обаче Мартин Грийн отговори директно на обвиненията, че израелската компания финансира конкурса, казвайки:

"Moroccan Oil е глобална компания за продукти за коса. Големите събития имат нужда от спонсори, толкова е просто. Нямаше да можем да направим това без нашите спонсори. Надяваме се те да останат с нас дълго време."

Историята на Евровизия 2027 досега

Подготовката за "Евровизия" 2027 започна веднага след победата на DARA във Виена, когато българската БНТ прие правата за домакинство на 71-вото издание на конкурса. След дълъг процес на наддаване, крайбрежният град Бургас беше обявен за град домакин на конкурса на 13 август. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май, като големият финал ще бъде на 15 май.

Що се отнася до организацията на състезанието, българското правителство се намеси, за да създаде организационен комитет, който беше разкрит в края на май 2026 г., като допълнителни подробности за състезанието догодина ще бъдат разкрити своевременно.