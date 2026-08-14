Милошев за чалга клипа пред Асеневци: Погазване на историческа памет!

Министърът на културата Евтим Милошев е сезирал министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради чалга клипа, заснет пред паметника Асеневци във Велико Търново. Това съобщи той в публикация във Facebook, в която коментира видеото.

"Клипът, заснет пред паметника на Асеневци, е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима", пише Милошев.

По думите му ще има незабавна проверка и възможни действия.

"Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица", написа още той.

Министерството на културата изразява категоричната си позиция в защита на българското културно наследство и призовава към отговорно отношение към местата, които съхраняват историческата памет на България.

По-рано днес в онлайн пространството се появи рекламен клип на групата "Трио Бенд". Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек "6 без 10" под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки, а в единия ъгъл на екрана има номера за контакт с музикантите.

"Паметникът на Асеневци не е място за кючеци. Още повече, когато са снимани с вероятна търговска цел", категоричен бе в гневен пост във Facebook кметът Даниел Панов. Той сезирал официално и културното ведомство. "Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне над 25 000 евро."

През май 2023 година двама мъже с криминално минало заснеха и публикуваха в TikTok видеоклип, на който танцуват ориенталски танци на фона на чалга музика върху емблематичния паметник "Майка България" в центъра на Велико Търново. Случаят предизвика вълна от обществено възмущение и доведе до бърз арест на извършителите от полицията.