"Мегаломанът" Макрон се забавлява, докато Франция гори

Президентът Макрон беше обвинен в "абсолютна мегаломания", след като беше сниман да кара джет по време на почивка през лято, белязано от горещи вълни и горски пожари във Франция.

Левите политици се нахвърлиха върху 48-годишния Макрон, след като корицата на списание Paris Match го показа на бензиновото превозно средство, за което се смята, че струва около 22 000 паунда. Списанието публикува допълнителни снимки на вътрешните си страници, на които се вижда как държавния глава се опитва да пази баланс върху ховърфойл, както и управлявайки лодка с група от охранителите си.

Списанието съобщи, че Макрон обича да се забавлява с охраната си и е бил на "ваканционен лагер" във Форт дьо Брегансон, президентската резиденция на Ривиерата, през последното си лято като лидер.

🗣️ Conseiller d’Emmanuel Macron à @ParisMatch au sujet des vacances du Président au Fort de Brégançon : « On est pas loin de l’ambiance colonie de vacances. » pic.twitter.com/oiEsym9QdU — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) August 13, 2026

Коментатори твърдят, че Paris Match, собственост на Бернар Арно, магнатът на луксозните стоки, изглежда е бил упълномощен да направи снимките по време на почти триседмичната почивка на президента край Средиземно море.

Макрон е бил сниман да кара джет по време на летните си ваканции и през изминалите години, но тогава се е оплаквал от неоторизирани папарашки снимки. Критиците обаче заявиха, че моментът на публикуването на тази корица е особено неподходящ.

"По време на горещата вълна, когато Франция гори, когато някои французи не са могли да отидат на почивка, президентът се забавлява да кара джет в Брегансон", каза Оливие Форе, първият секретар на опозиционната Социалистическа партия. "Това ли е посланието?"

Алексис Корбиер, депутат от L’Après, друга лява партия, остро критикува "показаните мускули, слънчевите очила, много замърсяващия плавателен съд", добавяйки:

"Тази режисирана фотосесия говори много за абсолютната мегаломания на неговия характер и пълното му неразбиране на екологичната, социалната и демократичната криза."

Пиер Узулиас, сенатор от Комунистическата партия, заяви, че снимките са "неприлични" и че

Макрон е трябвало да се появи публично с пожарна кола, вместо с личен плавателен съд

🇫🇷 Macron ne semble pas vouloir partir.

«Il te parle comme s’il était éternel », confie un membre de l’exécutif.

« Comme s’il lui restait encore trois mandats !» Un ministre lui a rappelé :

« Que tu le veuilles ou non, il va falloir, à un moment, que tu partes ! »

(Paris Match) pic.twitter.com/qpg3BtkIsJ — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 13, 2026

Горските пожари са изгорили около 94 844 хектара земя във Франция тази година, в сравнение със средногодишната стойност от 14 756 хектара през предходните две десетилетия, според Европейската информационна система за горски пожари, отбелязват от The Times.

Най-големият пожар, в югозападната част на страната миналия месец, унищожи над 200 домове и принуди евакуацията на най-малко 220 000 души. Пожар в същия регион тази седмица доведе до още 500 евакуации.

Президентски помощник заяви, че Макрон е изчакал, докато големият пожар близо до Бордо от миналия месец бъде овладян, преди да замине за почивка.

Paris Match публикува и статия, според която Макрон разделя времето си между работа, свободно време и спорт по време на почивката си. В нея се казва, че е провел телефонни разговори с президента на Египет Сиси; престолонаследника Мохамед бин Салман, фактически владетел на Саудитска Арабия; крал Абдула II на Йордания и Али ал-Зайди, министър-председателят на Ирак.

Добавя се, че той също така се е подготвял за посещението на папата във Франция следващия месец, но въпреки това е отделил час почивка по време на обяд, за да спортува във фитнеса с един от бодигардовете си, както и, че е бягал 12 км на всеки два дни с бодигардовете си.

Коментатори твърдят, че Paris Match изглежда е получил достъп до президента в опит да го представи като активен и енергичен, докато навлиза в последните си месеци на поста, както и като непоклатим от критики и несгоди.

Въпреки че вторият му мандат е помрачен от злополучното му решение да свика предсрочни парламентарни избори, което доведе до поредица от слаби правителства, се твърди, че Макрон вярва, че ще бъде възприеман като успешен лидер, който е ръководил страната през епоха, разтърсена от войни и популизъм. Засега обаче това не е така.

Проучване на института Ipsos за вестник La Tribune Dimanche миналия месец установи, че само 21% от избирателите имат "благоприятно" мнение за него. През последните три десетилетия единственият президент, който е регистрирал по-лош рейтинг, е Франсоа Оланд, неговият социалистически предшественик и ментор.

Статията за Paris Match е написана от Флориан Тардиф, политически кореспондент в списанието. Той е автор на "Un Couple (Presque) Parfait - (Почти) перфектна двойка" - биография на семейство Макрон, публикувана тази пролет, в която се твърди, че първата дама е ревнувала заради слуховете за афера между съпруга си и Голшифте Фарахани, иранска актриса в изгнание. Когато беше разпитана от журналисти миналото лято, Фарахани отрече да са имали афера.

В последната си статия Тардиф цитира президентски съветници, които казват, че Макрон се е държал така, сякаш не е знаел, че вторият и последен президентски мандат ще приключи следващата година.

"Той говори сякаш е вечен", цитиран е един неназован съветник.