Никанор: При патриарх Даниил Църквата отново е враг на своя народ

"Днес в ръцете на Атанас Трендафилов - "патриарх Даниил", Църквата отново е враг на своя народ и работи против интересите на тези, които я издържат материално, бидейки пленена и заробена, вкарана в демоничните кремълски коловози. Това заявява игуменът на Гигинския манастир архимандрит Никанор в официална своя позиция, разпространена днес в социалната мрежа Фейсбук, чрез която отказва да се яви при патриарх Даниил и поиска да бъде освободен от БПЦ.

По думите му на 27 юли е бил потърсен по телефона от викарен епископ на Софийската митрополия с покана да се яви на среща с патриарх Даниил.

„Нито днес в 14:00 ч., нито когато и да било друг път, ще се явя в сградата на ул. „Калоян“ 7 в София, докато той я обитава“, заявява архимандрит Никанор.

В позицията си той припомня, че преди година и половина е поискал да бъде освободен от длъжността игумен и да получи отпускно писмо, за да продължи служението си извън Българската православна църква. „От година и половина чакам отпускно писмо“, посочва той, като твърди, че искането му не е уважено, въпреки че други игумени са получили подобни документи в кратки срокове.

Архимандрит Никанор заявява, че не признава духовния авторитет на патриарх Даниил и отказва да бъде негов клирик.

„Църковната дисциплина се основава не на принуждение, а на обич и на духовен авторитет. Поради тази причина аз няма как по съвест да бъда негов клирик, нито да проявявам и най-малкото послушание спрямо него“, се казва в позицията и добавя: "Считам, че нормално мислещ, психически и морално здрав човек, не може да служи едновременно на Христос и под омофора на патриарх Даниил. Поради това от година и половина чакам отпусно писмо".

В изявлението той отправя редица обвинения към патриарх Даниил, свързани с позициите му по войната в Украйна, с управлението на Българската православна църква и с отказа, по думите му, да бъдат разследвани определени сигнали. Архимандрит Никанор заявява още, че именно тези обстоятелства са причината да настоява да напусне църковната структура.

Той предупреждава, че ако не получи отпускното си писмо, няма да се съобразява с евентуални дисциплинарни действия.

„Давам му последен шанс да ми подпише отпускно писмо и да се разделим поживо, поздраво“, заявява архимандрит Никанор и добавя: "Реши ли пак да ме “наказва” и т.н., този път няма да си играя на църква и ще го пренебрегна. Поисках сам да си тръгна от Църногорския манастир - не рачи. Остана ли, обаче, ще трябва да ме изведе от там мъртъв!".

В края на позицията си той отправя призив за промени в ръководството на Българската православна църква: „Време е т.нар. „патриарх Даниил“ да си ходи!“.