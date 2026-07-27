Планът на Запада да окаже натиск върху Путин има очевиден недостатък

40-дневната украинска кампания за дълбоки удари – стартирана от президента Володимир Зеленски, за да "подтикне агресора към прекратяване на войната" – в момента е в разгара си. В западните политически кръгове унищожаването на руската инфраструктура, нарастващият недостиг на гориво и произтичащото от това недоволство сред обществото карат мнозина да заключат, че Русия е в безизходица. Стратегията за разширяване на капацитета на Украйна за дълбоки удари се ползва с подкрепата не само на големите европейски държави от НАТО, но и на Белия дом, както става ясно от последните коментари на президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио.

Западната стратегия за натиск се основава на проста преценка: повишаването на цената на продължаващите боеве ще засили недоволството в руското общество до такава степен, че да принуди Кремъл да седне на масата за преговори чрез сключване на примирие. За повечето руснаци, които тълкуват войната като борба за постигане на конкретни геополитически цели, тази преценка е вярна; нарастващите разходи подкопават подкрепата за войната, пише за RS Алина Хаматдинова, докторант в Факултета по политика, философия и обществени въпроси на Университета на щата Вашингтон.

В тази картина обаче липсва гласовито и интензивно малцинство, което разглежда войната от морална гледна точка – като борба с нулев резултат за свещени ценности. За тях засилените въздушни удари само подхранват исканията за отмъщение и ескалация, а не за компромис.

Капанът на натиска, който се създава в Русия, е свързан с модела на Кремъл за "ограничена война" – подход, който не задоволява нито една от двете страни. Първата – заради спираловидно нарастващите разходи, втората – защото ограниченията подкопават надеждите за победа. Всеки мащабен удар по руска територия само затруднява Путин да запази равновесието между тях.

От 2022 г. насам Кремъл се стреми да намали напрежението по време на войната и да поддържа деликатно вътрешно равновесие, отчасти като определя конфликта като „специална военна операция“ и отлага мобилизацията. През целия ход на войната Западът и Украйна се стремяха да дестабилизират това вътрешно равновесие. Новата кампания за дълбоки удари представлява най-новият и най-пряк опит в тази насока.

На пръв поглед стратегията изглежда да дава резултат. Спадащите рейтинги на одобрение на президента Владимир Путин, съчетани с нарастващата обществена подкрепа за преговори, насърчават нови прогнози за предстоящото изчерпване на Русия. Някои западни наблюдатели твърдят, че повратната точка е наближила. Такива данни от проучвания обаче са само приблизителен показател за променящите се мнения и нагласи. За да разберем как цената на войната се превръща в политически натиск у дома, трябва да вземем предвид контрастиращите инструментални и морални интерпретации на войната в руското общество.

Тези два начина на разбиране на войната са разпределени неравномерно в руското общество. Данните от проучването на независимата социологическа агенция Chronicles сочат, че една трета от руснаците разглеждат целите на войната от инструментална гледна точка – като предотвратяване на разширяването на НАТО или защита на суверенитета (29,8%), докато друга една трета няма ясно становище (31,4%). И за едните, и за другите нарастващите разходи водят до повишаване на подкрепата за преговори: всеки удар по руска територия и всяко повишение на цените на горивата подхранват съмненията дали войната си струва цената.

Малцинството, съставляващо приблизително една четвърт от анкетираните, разглежда войната от морална гледна точка – като възстановяване на историческата справедливост, победа над „нацизма“ или защита на руската цивилизация. Нашият анализ на провоенните канали в Telegram показва, че с нарастването на разходите се увеличават и исканията за по-сурови репресии, както и гневът към властите за тяхната привидна слабост. "Ястребите" имат далеч по-радикална представа за победата, отколкото Кремъл: на тазгодишния Международен икономически форум в Санкт Петербург олигархът и идеологическият предприемач Константин Малофеев заяви, че "оптимистичният" изход от конфликта е превземането на Киев и Одеса, разпадането на Европейския съюз и разполагането на ядрени оръжия от Русия, за да "заплаши" Запада.

За този лагер едно договорено уреждане се осъжда като манипулирана сделка между западни лидери и непатриотични елити, които предават жертвите на нацията по време на войната. Тук една добра война е по-добра от един лош мир. Дори "духът на Анкъридж" след срещата на върха Путин–Тръмп през 2025 г. беше тълкуван като "още един Минск" – западен ход за замразяване на боевете и превъоръжаване на Украйна. Докато подобни моралистични интерпретации изобилстват в руското информационно пространство по време на война, инструменталистичните аргументи за прекратяване на конфликта до голяма степен липсват.

Мълчаливи "гълъби" и шумни "ястреби"

Изкривеното информационно пространство в Русия е причината влиянието на моралното малцинство да стане непропорционално спрямо броя му. По време на война инструменталистките аргументи за деескалация лесно биват заклеймявани като измяна. От 2022 г. насам държавата е завела десетки хиляди административни дела за „дискредитиране на въоръжените сили“ и стотици наказателни дела за разпространяване на "невярна информация". От страх и поради липсата на влиятелни фигури, готови да канализират това настроение, изтошеното от цената на войната мнозинство мълчи. С малцината, които се изказват, се постъпва съответно: "Яблоко" – единствената партия, която открито призовава за мир чрез преговори – има няколко свои членове, които са преследвани или вкарани в затвора.

Моралният аргумент в полза на ескалацията носи много по-малко стигма, защото се изразява на езика на самия режим. Това прави наказанието му неудобно, без да се отблъскват най-решителните поддръжници на войната – именно тази избирателна база, от която Кремъл се нуждае на своя страна. Ето защо "ястребите" се държат по-смело: те атакуват длъжностни лица по име, набират средства и оборудване за фронтовите части и търсят съмишленици и покровители в армията и службите за сигурност.

Поради това Кремъл е по-несклонен да ги репресира, отколкото антивоенната опозиция. Приобщаването им не винаги е лесно: срещите на Министерството на отбраната с военни блогъри или включването на Александър Дугин в големи официални събития рискуват да легитимират тяхната ястребова критика към властите. Гласът и организационният капацитет на ястребите – две неща, които липсват на гълъбите – биха могли, ако натискът се засили, да им дадат влияние върху военната политика.

В Кремъл се осъзнават противоречивите натиски на моралното "ястребово" малцинство и инструменталното "гълъбово" мнозинство. Документ на президентската администрация от февруари 2026 г., изтекъл в "Досие Център", предупреждаваше, че продължаването на войната рискува да доведе до пирова победа. Умореното мнозинство, се твърди в документа, би могло да бъде спечелено с „контролирано размразяване“, докато ще бъдат фабрикувани обвинения за "дискредитиране", за да се заглуши по-неспокойното малцинство. Подобна операция носи значителни рискове. Утвърденият руски елит в областта на сигурността и военното дело може да не подкрепи репресиите срещу най-шумните защитници на войната; подкрепата за Путин би могла да се разпадне. Продължаващата кампания от дълбоки удари срещу Русия също затруднява представянето на края на войната като победа.

Путин се е справил с тези натиски, като е държал войната в строги граници,

залагайки, че Русия може да издържи по-дълго от Украйна и нейните поддръжници в изтощителна война. Значителна ескалация би могла да предизвика по-силна реакция от Запада, да навреди на отношенията с Китай и Индия и да наложи рискованата мобилизация, която Кремъл умишлено е избягвал.

Но разширяващата се кампания за дълбоки удари поставя стратегията на Русия под натиск.

Достатъчно болезнен удар би предизвикал призиви за репресалии и би потвърдил твърдението на ястребите, че сдържаността е била грешка от самото начало. Това е капанът на натиска. Путин е заклещен между мълчаливо мнозинство, уморено от войната, и гласовито малцинство, което нарича всеки компромис предателство. Засега натискът не е критичен. Путин ще се стреми да укрепи противовъздушната отбрана, да игнорира и двата лагера и да повиши цената за Украйна чрез ответни удари.

Нищо от това не означава, че стратегията на Украйна е погрешна. За Киев дълбоките удари може би са най-добрият начин да подобри преговорната си позиция. Освен военните си ползи, тези атаки подкопават подкрепата за Путин както сред "гълъбите", така и сред "ястребите". Но подкопаването на тази подкрепа не е същото като създаването на търсене на мир.

За западните политици това подсказва, че е разумно да се разграничи подкрепата за дълбоките удари от убеждението, че Кремъл може да бъде принуден да сключи примирие. Ценността на тези удари е материална: унищожаване на военни ресурси, нанасяне на щети на горивната инфраструктура и затрудняване на руската логистика. Но те не са път към мира.

Всъщност натискът, целящ да отслаби позициите на Путин, може вместо това да укрепи онези кръгове, които са най-решени да отхвърлят всяко споразумение, което не отговаря на максималистичните цели. При този сценарий отново ще установим, че западната стратегия за налагане на разходи на Русия не води до отстъпки от страна на Кремъл и до „замразен мир“, а до създаването на нова обосновка за ескалация на конфликта.