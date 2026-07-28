Радев даде заявка: “Прогресивна България” ще подкрепи Илияна Йотова за президент

Лидерът на “Прогресивна България” и премиер на България Румен Радев заяви, че партията му категорично подкрепя Илияна Йотова в предстоящите президентски избори в страната.

“Днес взехме решение да подкрепим кандидатурата на президента Илияна Йотова. Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова. Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция, защото ние с Йотова доказахме, че бяхме единствената президентска двойка, която показа единство”, каза Радев след Изпълнителния съвет на "Прогресивна България".

"10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото и обединените усилия на институциите", посочи Радев.

Силен и опитен политик

“Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент“, коментира още премиерът.

“Вицепрезидентът трябва, преди всичко, да има сърце за България”, категоричен е премиерът.

В дясно няма нищо

В дясно все още няма нищо, вметна премиерът и обясни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов търси “да се закачи някъде”.

“Ние с нея доказахме, че за девет години бяхме единствените, които показаха единство. Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на “сглобка“. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в “сглобка“, ще видим какво ще направят“, допълни лидерът на ПБ.

В момента Йотова довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обяви в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент.

Авиобаза “Безмер”

Относно разполагането на американски самолети на летището в Безмер, премиерът уточни, че ако не е било настоящото правителство, те щели все още да пребивават на това в София. “Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество“, обясни още министър-председателят.

“С Иран имаме дългогодишни отношения на сътрудничество и приятелство. Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че това не са самолети за бойни мисии. Ако не беше нашето правителство в София щяха да стоят 15 самолета на летището”, каза още Радев.