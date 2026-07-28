BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 67

Почина младата мотористката от верижната катастрофа във Варна

Тя е майка на две малки деца

28.07.2026 | 14:52 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

34-годишната мотористка, която пострада при верижна катастрофа на 25 юли във Варна, е починала.

Инцидентът стана в събота около 22 ч. на бул. "Левски", при който, докато трима мотоциклетисти се движат, първият е натиснал рязко спирачка.

Последвала е верижна катастрофа между трите мотора.

Свързани статии

Точно тогава по случайност край тях е минавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите.

Въпреки усилията на лекарите младата жена е починала. Тя е майка на две малки деца.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

мотористка Варна катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem