Почина младата мотористката от верижната катастрофа във Варна

34-годишната мотористка, която пострада при верижна катастрофа на 25 юли във Варна, е починала.

Инцидентът стана в събота около 22 ч. на бул. "Левски", при който, докато трима мотоциклетисти се движат, първият е натиснал рязко спирачка.

Последвала е верижна катастрофа между трите мотора.

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Точно тогава по случайност край тях е минавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите.

Въпреки усилията на лекарите младата жена е починала. Тя е майка на две малки деца.