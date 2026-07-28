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Тапи на "Тракия", изнервени шофьори: Чакаме по 40 минути

Първи помисих, че има инцидент, разказва пътуващ

28.07.2026 | 14:16 ч. 9

Ремонт на пътя на автомагистрала “Тракия” образува километрична опашка и опъна нервите на шофьорите. 

Ремонтът е на пътя, свързващ Стара Загора с магистралата.

Жители на района обясняват, че това е единствената връзка на областния град с АМ "Тракия", което допълнително натоварва трафика. Шофьори съобщават, че чакат с десетки минути, за да преминат през участъка.

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Пред Bulgaria ON AIR един от шофьорите първо си е помислил, че не става въпрос за ремонт, а за инцидент. "Тапата е огромна, чакахме 40 минути", разказа шофьорът.

"В цялата държава е така - вчера отново пътувах по този път и няма нужда от ремонт. И няма друга връзка с магистралата", допълни друг шофьор.

Затруднено движение

Затруднено е движението в посока София между 31-ия и 27-ия километър, преди Вакарел.

От АПИ съобщиха, че заради авариен ремонт при 27-ия км временно е ограничено преминаването в изпреварващата лента. Дейностите се извършват между 6:30 и 12:30 часа.

Промени в организацията на движението има и в област Пазарджик, където между 61-ия и 64-ия км се премахва крайпътна растителност. Работата продължава до 15:00 часа.

Шофьорите са призовани да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на трафика.

Вижте повече във видеото.

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