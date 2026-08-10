HUAWEI и FLICKA представят Movement – първата българска колекция бижута за серията HUAWEI FreeClip

HUAWEI FreeClip се превръща в още един елемент от личния стил с Movement – капсулна колекция бижута, създадена в колаборация с българския бранд FLICKA специално за серията слушалки. От 10-и август до 30-и септември 2026 г. всички модели HUAWEI FreeClip 2 и HUAWEI FreeClip 2 S ще се предлагат в специален комплект с бижу за слушалка от FLICKA и дизайнерски fluffy case за съхранение на слушалките и бижутата. Офертата е налична до 30-и септември или до изчерпване на количествата в партньорската мрежа на Huawei. Комплектът с HUAWEI FreeClip 2 е на цена 199 евро, а този с HUAWEI FreeClip 2 S – 229 евро, като двата модела се предлагат в А1, Yettel, Vivacom, Технополис, Техномаркет, ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които са Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO. Цялата колекция Movement е налична на Flicka.bg и в FLICKA | AU • RUUM на ул. Чавдар Мутафов №22, София, като отделните елементи могат да се носят самостоятелно върху слушалките или в комбинация с други бижута от колекцията.

Технологиите все по-често се превръщат в част от личния стил, а границата между функционален аксесоар и дизайнерски елемент става все по-малко видима. Именно в тази посока е създаден Movement – проект, който обединява технологичния дизайн на серията HUAWEI FreeClip с опита на FLICKA в съвременното бижутерийно изкуство.

Колекцията бижута е създадена за цялата серия HUAWEI FreeClip – HUAWEI FreeClip, HUAWEI FreeClip 2 и HUAWEI FreeClip 2 S. Проектът поставя в центъра движението като физическо действие, емоция и непрекъсната промяна, като превръща слушалките в още един начин за персонализиране на ежедневната визия.

Movement е първият проект на FLICKA с технологичен партньор и естествено продължение на стремежа на българския бранд да разширява традиционните представи за това как и къде могат да се носят бижутата. Вместо да бъдат самостоятелен аксесоар, елементите от Movement са създадени така, че да се превръщат в част от самите слушалки и да позволяват различни комбинации с други бижута от колекцията

Три линии, два цвята и множество комбинации

Movement включва три линии – Water, Air и Flow, като всяка се предлага в Silver и Gold вариант. Обеците в комплектите ще са Flow в Gold или Water и Air в Silver според наличностите на търговеца. Всички цветове модели и допълнителни обеци от колекцията Movement от българския бранд FLICKA могат да се закупят от сайта или шоурума на бранда.

Air пресъздава лекотата и ефирността на въздуха чрез деликатни форми и перли. Water интерпретира движението като поток, като използва кристали и подвижни елементи, които улавят светлината при движение. Flow е вдъхновена от символиката на лотоса и представя движението като баланс, трансформация и развитие.

Дизайнът на колекцията следва модулен принцип, който позволява елементите да бъдат комбинирани не само с различни обеци и други бижута, но и помежду си. Така върху една слушалка могат да бъдат носени два или повече елемента, а различните комбинации дават възможност визията да бъде променяна според повода, стила или настроението.

За да бъде съвместима с различните модели от серията HUAWEI FreeClip, конструкцията на бижутата е съобразена със спецификата на слушалките. Клипсът е изработен от по-гъвкав материал, който позволява настройване и адаптиране за стабилен захват към съответната слушалка.

Когато слушалките се превръщат в част от визията

В основата на проекта стои идеята, че носимите технологии могат да бъдат не само функционални, но и естествена част от индивидуалния стил. HUAWEI FreeClip са слушалки от отворен тип, чийто характерен Airy C-bridge дизайн следва формата на ухото и осигурява стабилно и комфортно прилягане. Всяка слушалка тежи 5,1 грама[1], а моделът предлага до 38 часа работа с кутията за зареждане, едновременно свързване с две устройства и IP57 защита от прах и вода[2].

HUAWEI FreeClip 2 се предлагат в пет цвята – Black, White, Blue, Rose Gold и Berry Purple, което дава допълнителни възможности за съчетаване на слушалките с различни стилове и елементи от колекцията Movement.

HUAWEI FreeClip 2 S – сияйна естетика и още повече място за аксесоари

Най-новото попълнение в серията, HUAWEI FreeClip 2 S, надгражда концепцията за слушалките като част от личния стил чрез дизайна Luminous Aesthetics. Моделът влиза на българския пазар от 10-и август и съчетава метален блясък и естествени тонове и се предлага в два нови цвята – Deepsea Blue, вдъхновен от дълбоководните сини перли, и Space Silver, който улавя естествената преливаща светлина на сребърния седеф.

Зареждащата кутийка на HUAWEI FreeClip 2 S е с 20%[3] повече вътрешно пространство, което позволява в нея да бъдат съхранявани не само слушалките, но и малки аксесоари, включително обеци. Моделът запазва лекото усещане при носене, като използва по-мек течен силикон и високогланцово метално покритие.

HUAWEI FreeClip 2 S разполага и с обновена система за адаптивна сила на звука[4], трето поколение аудио чип на Huawei и NPU AI процесор, които подпомагат функции като разпознаване на средата в реално време, интелигентно регулиране на звука и подобряване на гласа.

Movement оживява в специална фотосесия

Концепцията на Movement оживява и в специална креативна фотосесия с модел Диляна Попова, заснета от топ фотографа Костадин Кръстев - Коко. Във визуалната история различните елементи от колекцията са комбинирани по разнообразни начини, за да покажат възможностите за персонализиране – от един акцент върху слушалката до съчетаване на няколко елемента с обеци и други бижута.

Цени и наличности на колекцията Movement от FLICKA за HUAWEI FreeClip Series

От 10 август до 30 септември 2026 г. всички модели HUAWEI FreeClip 2 и HUAWEI FreeClip 2 S ще се предлагат в комплект с бижу за слушалка от FLICKA и специален fluffy case, създаден за удобно съхранение както на слушалките, така и на бижутата. Комплектът с HUAWEI FreeClip 2 е на цена 199 евро, а този с HUAWEI FreeClip 2 S – 229 евро. Офертата е налична до 30-и септември или до изчерпване на количествата в партньорската мрежа на Huawei.

Моделите са налични в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Технополис, Техномаркет, ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които са Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO.

Цялата колекция Movement е налична на Flicka.bg и във FLICKA | AU • RUUM на ул. Чавдар Мутафов №22, София, като отделните елементи могат да се носят самостоятелно върху слушалките или в комбинация с други бижута от колекцията.

Повече информация за HUAWEI FreeClip 2 и HUAWEI FreeClip 2 S може да откриете на https://consumer.huawei.com/bg/headphones/freeclip2/ и на https://consumer.huawei.com/bg/headphones/freeclip2-s/.

[1] Данните са от лабораторни тестове на Huawei. Действителното тегло на продукта може да варира в зависимост от конфигурацията и производствения процес.

[2] Рейтингът IP57 за устойчивост на прах и вода се отнася само за самите слушалки, но не и за кутийката за зареждане. Това устройство е устойчиво на пръски, прах и вода при нормални условия. То е тествано в контролирани лабораторни условия и е получило рейтинг IP57 съгласно стандарта IEC 60529. Не е подходящо за дейности като плуване или къпане в среди с високо водно налягане или бързо течаща вода. Устойчивостта на пръски, вода и прах може да се влоши с времето при нормална употреба.

[3] Данните са в сравнение с HUAWEI FreeClip 2 и са от лабораторни тестове на Huawei.

[4] Тази функция е в пробна фаза и е деактивирана по подразбиране. За да активирате тази функция, отидете на HUAWEI Audio Connect > Experimental features. Действителното изживяване може да варира в зависимост от навиците на употреба, факторите на околната среда и възможностите на приложението.