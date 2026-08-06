Убитият мъж в Пловдив е на 31 години от Кричим

Станаха ясни повече подробности за убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Трагедията е станала в неделя. Убитият мъж е на 31-годишният Георги Кузев, жител на град Кричим, съобщи кмета Атанас Калчев и изказа съболезнования на семейство, близки и приятели на загиналия.

Калчев призова към отговорност в публичното говорене, докато компетентните органи извършват разследването, което е все още в ранен етап. По думите му случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на извършеното престъпление.

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Според Калчев случаят поставя въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм в Пловдив и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда.

Вчера от полицията и прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебното производство след сигнал, получен около 17:20 ч. вчера, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал. / БТА