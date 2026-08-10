България запазва конкурентно предимство в туризма заради климата

Промените в климата постепенно пренареждат туристическото търсене, като България запазва конкурентно предимство заради климатичните условия по Черноморието и възможностите за летен планински туризъм, но трябва да поддържа добро съотношение между цена и качество. Това коментира проф. д-р Стоян Маринов, катедра „Икономика и организация на туризма“ към Икономическия университет – Варна, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Глобалното затопляне ще влияе все повече върху избора на туристите, като

България все още се намира в комфортните температурни граници в сравнение с основните си конкуренти.

„Хората не желаят да стоят на климатика. Така че ние имаме шансове, да не говорим пък и за нашите планини и за летния планински туризъм. Рила, Пирин, Родопите. Климатичните условия през лятото са перфектни и имаме какво да предложим. Не трябва да се страхуваме и опасяваме от пренареждане, което да измести България от туристическата карта.“

Вътрешният и спа туризмът остават с потенциал

По думите му неизползваният потенциал на вътрешния туризъм е основно в планините, особено през летните месеци. Преди и след активния летен сезон възможности има и по Черноморието, но за това е необходимо по-добро маркетиране на месеците май, юни, септември и октомври.

„Тук става вече въпрос за повече реклама, за маркетиране. Вътрешният туризъм последните години доста стабилно се развива в това отношение. Много българи от нашето Черноморие през юли и август, горещите месеци, предпочитат да посетят точно тези планински места.“

Спа туризмът също е сред възможностите за целогодишен продукт заради наличието на минерални води в различни части на страната. Маринов отбеляза, че България разполага с добри условия, но остава недостатъчно позната на международния пазар, а недостигът на специалисти е сред ограниченията пред развитието на здравния туризъм.

Досегашното основно конкурентно предимство на България е било доброто съотношение между цена и качество, но според Маринов

страната започва да го губи заради поскъпването.

„Ако трябва да поддържаме високи цени, то трябва значително да променим и качеството на продукта, най-вече по отношение на обслужването, по отношение на развлеченията, на анимацията, така че да се заслужава цената, това, което предлагаме. Това ни е основното конкурентно предимство, което беше и което сме на път да загубим и трябва да се замислим върху този факт.“

Гостът определи като глобална тенденция по-честите, но по-кратки пътувания. Т.нар. „смарт туристи“ проучват предварително възможностите и търсят най-добрата потребителска стойност за парите си.

Недостигът на работници остава сериозен проблем за туризма,

като бизнесът все повече разчита на кадри от трети страни. Маринов посочи, че демографската криза и желанието на част от младите българи да работят в чужбина правят вноса на работници необходим за сезонния туризъм.

„Няма как да минем без тези вносни кадри, защото всички дестинации, включително Гърция и Германия, и те от порядъка на 30-40% разчитат на вносни кадри. Такъв е туризмът, особено летният туризъм, който не гарантира целогодишна работа, той винаги ще разчита на вносни кадри.“

За следващия сезон Маринов открои необходимостта от по-премерена ценова политика и предупреди за риска от свръхпредлагането на леглова база и презастрояването по най-атрактивните плажни ивици. По думите му прекалено големите намаления в течение на сезона насърчават клиентите да отлагат резервациите си до последния момент.

„Трябва да обявяваме оферти с премерени цени, намаления да, но тези намаления да бъдат в рамките на 10, 15, 20%, така че да не подбиват намаленията за ранни записвания.“

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