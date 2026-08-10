Външно предупреждава: Тайфунът “Делфин” в Китай ще отмени много полети

От Министерството на външните работи предупредиха, че очакванията са до 12 август много полети да бъдат отменени или отложени много полети заради тайфунът “Делфин”. Информацията е на Ситуационния център към МВнР, предава БТА.

Тайфунът "Делфин“ отслабна до тропическа буря, като днес донесе проливни дъждове и причини наводнения в източната част на Китай, след като вчера достигна сушата, предаде АР по-рано днес.

МВнР добавя, че са преустановени обществени услуги, нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отменени или отложени.

За българите

Външно министерство препоръчва на българските граждани да следват стриктно указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и редовно да се информират за развитието на метеорологичната обстановка.

В случай на предстоящи пътувания следва да се поддържа контакт със съответната авиокомпания за проверка на статуса на предстоящите полети.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие повече информация може да бъде намерена на сайта на Министерството на външните работи.