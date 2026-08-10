Джартов: След взрива ситуацията е под контрол

Флавен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР даде извънреден брифинг, на който заяви, че след взрива ситуацията е под контрол.

“Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица. Основно работим по два фронта – източния и западния. Това което прави впечатление през последните часове е, че няма активно разпространение на пожара. Там където има димоотделяне, това са огнища в обгорялото, които обработваме. Към момента няма опасност“, обясни Джартов.

Главният комисар увери, че няма опасност от замърсяване на въздуха и стойностите са в норма.

“Остават в готовност за евакуацията на хората живеещо в близост, но към момента няма такава нужда. Низово се развива пожарът, което не предполага проблеми, но не подценяваме ситуацията”, каза още шефът на пожарната.

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Джартов добави, че на терен има 13 екипа, които се борят с пламъците.

Община Трявна има готовност да помогне ако се наложи