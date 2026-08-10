Джартов: След взрива ситуацията е под контрол

Флавен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР даде извънреден брифинг, на който заяви, че след взрива ситуацията е под контрол.
“Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица. Основно работим по два фронта – източния и западния. Това което прави впечатление през последните часове е, че няма активно разпространение на пожара. Там където има димоотделяне, това са огнища в обгорялото, които обработваме. Към момента няма опасност“, обясни Джартов.
Главният комисар увери, че няма опасност от замърсяване на въздуха и стойностите са в норма.
“Остават в готовност за евакуацията на хората живеещо в близост, но към момента няма такава нужда. Низово се развива пожарът, което не предполага проблеми, но не подценяваме ситуацията”, каза още шефът на пожарната.
Джартов добави, че на терен има 13 екипа, които се борят с пламъците.
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