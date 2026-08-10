Пожарът край Бобошево е ликвидиран

Пожарът, който пламна преди дни край Бобошево, вече е ликвидиран, съобщи за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Огънят е обхванал около 1200 декара сухи треви, горски площи и къщи.

Днес петте екипа огнеборци, служители на горските стопанства от региона, доброволци и формированието към община Бобошево успяха да угасят и последните огнища на тръгналия в събота по обяд пожар. През нощта на терена ще има дежурни екипи, които ще осъществяват наблюдение и ще правят обходи.

Наблюдението продължава

Кметът на Бобошево Стефан Тачев добави, че местното население ще продължи да наблюдава за евентуално ново разпалване на пожара.

Говорителят на Областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

"Ликвидиран е пожарът, който възникна в събота в село Висока могила. Той тръгна от горяща къща. Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност и в около 300 декара дъбова гора. Общата площ, която обхвана, е 1200 декара. Екипите, които работиха на място, не допуснаха да бъдат засегнати материални блага на жителите от две села. Няма пострадали. Преди минути е ликвидиран. В гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните дейности се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошево”.