Локация и качество: Луксозните домове поскъпват

В луксозния сегмент от пазара на имоти цените се определят основно от локацията, качеството на строителството и ограниченото предлагане, казват брокери. Прогнозите са луксозните имоти да продължат да поскъпват. Основните фактори за това са нарастващи разходи за труд в строителството, поскъпване на строителните материали и ограничено предлагане на качествени имоти на престижни локации.

Интересът към най-скъпите имоти остава стабилен, категорични са брокери. Такива имоти купуват хора с много високи доходи, за които инфлацията и увеличението на разходите за издръжка не оказват влияние на семейния им бюджет. Затова прогнозите са, че именно имотите от най-високия ценови сегмент от пазара ще поскъпват най-много през годините. Затова много хора виждат в луксозния имот не само дом за семейството, а добра инвестиция, пише "Труд".

Пазарът на луксозни имоти става по-балансиран. Еуфорията от периода преди приемане на еврото и желанието за бързо сключване на сделка отмина. Сега жилища търсят предимно хора, които са силно мотивирани да намерят най-подходящия за тях и семейството им имот.