Бедствено положение в Свищовско, ниското ниво на Дунав е причина

Бедствено положение е обявено в свищовското село Горна Студена заради сериозното намаляване на водоизточниците. Частично бедствено положение е въведено и в селата Хаджи Димитрово и Козловец.

Заради критичното намаляване на наличните водни ресурси под риск е и град Свищов. При продължаване на сушата и допълнително спадане на нивата на водоизточниците в града може да бъде въведен воден режим, предупреди кметът Генчо Генчев.

По думите му количеството вода в основните водоизточници е намаляло с около 50%, което създава сериозни опасения за водоснабдяването на населените места в района.

"Считано от вчера е обявено бедствено положение в село Горна Студена и частично в Хаджи Димитрово и в село Козловец, тъй като водоизточниците и множеството аварии, които има в населените места, водят до тази ситуация от 3-4 години. Но безпокоително е състоянието за град Свищов, тъй като водоснабдяването се осъществява от тераси, каптажи и кладенци, които се захранват от терасите на река Дунав. И намаляването на количеството вода в река Дунав води до тази кризисна ситуация", подчерта Генчев пред БНТ.

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По думите му за първи път от години служителите на ВиК в Свищов се сблъскват с толкова сериозен спад на количеството вода.

"Старите свищовлии и всички служители на ВиК, които работят дълги години, за първи път срещат този проблем с намаляването на количеството. И то много сериозно намаляване на количеството на дебитите, които са намалели с почти 50%, което до няколко дни ще доведе до изключително кризисна ситуация в град Свищов", посочи кметът.

Той подчерта, че проблемът за Свищов не е свързан със загуби по водопреносната мрежа, тъй като голяма част от нея вече е подменена.

"Специално за град Свищов не мога да кажа, че има загуба, тъй като през годините и до момента 95% от водоснабдителната мрежа на град Свищов е подменена и цяло с ново водоснабдявано. Тук единствено проблемът остава с намаляването на река Дунав и оттам захранването на дренажите", добави Генчев.

Общината вече е предприела действия за включването на допълнителни водоизточници.

Генчев алармира, че само за три денонощия водоподаването към Свищов е намаляло с близо 5000 кубически метра.

Ако нивото на Дунав продължи да се понижава със същите темпове, ситуацията може да се усложни. В общината се следи ситуацията и при необходимост може да бъде въведено режимно водоподаване. В селата Горна Студена, Козловец и Хаджи Димитрово проблемът е още по-сериозен, тъй като местните водоизточници са дренажи и няма алтернативно водоснабдяване.