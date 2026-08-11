ГЕРБ-София с рокада на върха, целта - кмет на столицата

Общинският съветник Димитър Вучев поема управлението на ГЕРБ-София като областен координатор, обяви на брифинг лидерът на партията Бойко Борисов. Той сменя бившият кмет на район Нови искър Даниела Райчева, която досега бе начело на столичната организация.

"Важното за София е нейното развитие. Ако ГЕРБ получи доверието отново, ще върнем визията и продължаването на инфраструктурните проекти. Вярвам, че Димитър Вучев ще донесе нова енергия", заяви бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова.

"ГЕРБ в София е най-голямата партия на национално ниво. Кондицията на партията в столицата е изключително важна. Нашата задача оттук нататък е ясна, точна и категорична - максимално добри позиции след местните избори догодина: кмет на София, висок брой кметове на райони и общински съветници", заяви новоизбраният председател Димитър Вучев.

Кой е Димитър Вучев?

От 2019 година Вучев е общински съветник в Столичен общински съвет от ГЕРБ-СДС. В мандат 2019 – 2023 е член на Постоянните комисии „Икономика, собственост и дигитална трансформация“, „Образование, култура, наука и културно многообразие“ и „Транспорт и пътна безопасност“ (2019 – 2021). В периода 2021 – 2023 година е заместник-председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Избран е за общински съветник и след местните избори през 2023 г., като е член на Постоянните комисии „Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ и „Транспорт и пътна безопасност“ и председател на Постоянната комисия „Финанси и бюджет“. От 2020 до 2024 година е председател на Надзорния съвет на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община. От 2024 година заема поста заместник-председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.

През 2023 година Димитър Вучев става единственият представител от България в годишната селекция на Европейския комитет на регионите „Млади политици на изборни длъжности“. През 2024 година Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) му присъжда приза „Общински съветник на годината“.